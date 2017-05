El ministeri d'Educació ordena inspeccionar els llibres de text catalans per sospites d'"adoctrinament"

Nou front del govern de Mariano Rajoy contra l'ensenyament a Catalunya. Ara, però, no és contra la immersió, sinó l'"adoctrinament polític" que existiria en els llibres de text d'història (socials) a primària, segons ha denunciat el sindicat català de professors Acció per a la Millora de l'Ensenyament Secundari (AMES), amb lligams a Societat Civil Catalana (SCC) i Ciutadans. El ministeri d'Educació ha tardat només dies a reaccionar. El secretari d'estat d'Educació, Marcial Marín, ha demanat a Alta Inspecció de l'Estat un "informe detallat" d'urgència per comprovar si alguns llibres de text catalans "vulneren la normativa vigent" per "falta de rigor".

" Hi ha un currículum que cal respectar, que no entra en concrecions però sí que és genèric, i si en algun llibre de text es vulnera o no es compleix aquest currículum o d'alguna manera es desenfoca, nosaltres hem d'actuar a través d'Alta Inspecció", ha dit Marín després d'assistir a un acte de la Confederació Espanyola de Centres d'Ensenyament (CECE), que celebra 40 anys. Va ser ell mateix qui ja va reclamar fa uns quants dies aquesta inspecció de manera urgent després de conèixer les informacions sobre llibres de text d'història catalans.

Un cop rebin l'informe, es comprovarà si "s'incompleix la legislació bàsica" i llavors "es farà el requeriment oportú" i respondran "a través dels jutjats". Marín ha recordat que la competència d'escollir llibres de text és dels professors a Catalunya, ja que el Govern "permet aquesta llibertat".

La capsa de Pandora l'ha obert Ciutadans les últimes setmanes. Ja en la sessió de control al govern espanyol d'ahir dimecres van preguntar al ministre d'Educació, Íñigo Méndez de Vigo, quines actuacions prendria per garantir "el rigor acadèmic dels llibres d'història i evitar distorsions". Méndez de Vigo va recordar que només podia fer que supervisar els continguts perquè la competència és de la comunitat i es va mostrar disposat a estudiar un possible canvi de la llei perquè deixi de ser així.

Els llibres de 5è i 6è de primària

Els llibres denunciats són els de ciències socials de 5è i 6è de primària que utilitzen les cinc principals editorials que distribueixen a Catalunya. És a dir, no és un fet aïllat. El sindicat AMES ha revisat els 19 llibres que es fan servir entre els alumnes de 10 i 12 anys i ha arribat a la conclusió que "en molts d'ells s'han detectat plantejaments ideològics que només defensen determinats partits polítics, que ho fan malgrat que no sigui un plantejament d'acord amb la nostra Constitució".

Segons l'informe, publicat a l'abril i que ha tingut ressò en diferents mitjans espanyols, als llibres de les editorials Barcanova, Cruïlla, La Galera, Vicens Vives i Santillana s'han reduït a la mínima expressió els continguts que estableix l'Estat i, en canvi, tenen preeminència els que estableix la conselleria. Troben a faltar referències a la monarquia, a la Constitució, al govern d'Espanya i a les estructures d'estat, mentre que, creuen, hi ha massa referències a les institucions catalanes. En definitiva, que hi ha una visió massa 'catalanocèntrica', que prioritza, per exemple, el concepte de 'comarca' per sobre del de 'província' i on sempre apareix el terme 'estat espanyol' en lloc d''Espanya'.