Una nit de rècords al recompte de sense llar 2017

Les dades del recompte de sensesostre del 2017 han superat les edicions anteriors en positiu i en negatiu: en el nombre de voluntaris i en el de persones sense llar, que aquest any serà previsiblement més alt, quan encara falten les dades oficials, que es donaran a conèixer al migdia. La iniciativa, organitzada per la Xarxa d'Atenció a les Persones Sense Llar (XAPSLL) i amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona, ha mobilitzat més d'un miler de persones que, durant la nit del 17 al 18 de maig, han registrat el nombre de persones que viuen al carrer.

Entre el 2008 i el 2016, la presència de persones sensesostre no ha parat de créixer, amb 941 sense llar dormint al carrer l'any passat. I el 2017 no ha estat una excepció. "Les causes són moltes", indica la portaveu de XAPSLL, Maite Mauricio, " darrera cada persona hi ha una història de vida. I a vegades molt sorprenent". Uns van perdre la feina, d'altres van patir malalties, d'altres van caure en les drogues o l'alcohol. "El perfil dels sense llar és molt divers, i tot i que molts són homes de mitjana edat, també hi ha molta pobresa invisibilitzada: dones, famílies que no arriben a dormir al carrer però que estan acollides en centres...", afegeix Ricard Barrull, també portaveu de la organització.

El Recompte

El Recompte té un doble objectiu: per una banda, conèixer el nombre de persones sense sostre per poder aplicar polítiques socials més adequades; i per altra, sensibilitzar i donar visibilitat a aquest col·lectiu. "El recompte ens dona una foto fixa de la situació d'aquestes persones a Barcelona, i ens permet comparar les dades amb altres anys o altres ciutats", explica Maite Mauricio. Per aquesta raó, expliquen els organitzadors, gairebé tot el recompte es fa la mateixa nit, en èpoques de l'any similars, i amb una metodologia molt clara.

Ricard Barrull explica que gràcies a aquesta iniciativa, s'han pogut destinar recursos a perfils més concrets. En edicions passades, per exemple, es va posar el focus en identificar el nombre de dones sense llar, i de les dades recollides se'n van fer plans específics i jornades d'anàlisi. Aquest any, a petició d'algunes entitats, es comptaran també els animals de companyia dels sensellar.

540x306 Una nit de rècords al recompte de sense llar 2017 / MANOLO GARCIA Una nit de rècords al recompte de sense llar 2017 / MANOLO GARCIA

Els voluntaris

Un projecte com el Recompte seria impossible sense el recolzament de totes les entitats que formen la Xarxa d'Atenció a les Persones Sense Llar (més d'una trentena) i la feina dels voluntaris. L'edició del 2017 n'ha mobilitzat un miler. Repartits en grups, els voluntaris han pentinat els carrers de Barcelona apuntant, amb tota discreció i sense destorbar el son de ningú, totes les persones sense llar que han trobat a la zona assignada. La feina ha començat poc abans de la mitjanit, i no ha acabat fins ben entrada la matinada.

"Els voluntaris tenen perfils i procedències molt diversos", diu Maite Mauricio. Aquest any, explica la portaveu, l'organització ha sabut que, fins i tot, una desena de voluntaris havien estat sensellar en el passat. La organització només demanava bona predisposició i ser major d'edat. No calia cap experiència prèvia en l'acció social. Només es recomanava portar 'smartphone' per utilizar l'aplicació mòbil del recompte, i un mitjà de transport per poder tornar a casa.