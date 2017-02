Una organització ambiental critica el pinso anticonceptiu per a coloms

Barcelona ha trobat una veu discordant sobre el pla per reduir a la meitat els coloms que viuen a la ciutat. L'organització ambiental SEO/BirdLife ha fet públic un comunicat aquest dijous on desaconsella l'ús de pinso anticonceptiu per a coloms, el mètode que l'Ajuntament ha començat a utilitzar per reduir la població d'aquesta au, xifrada en 85.000 ocells en l'actualitat.

Segons l'entitat, "la falta d'informació científica consolidada i els dubtes legals" entorn de l'ús de fàrmacs veterinaris com substàncies per al control d'espècies fan desaconsellable el pinso anticonceptiu. L'ONG ambiental també es mostra preocupada sobre la possibilitat que el pinso sigui ingerit per altres espècies, bé de forma directa o través de la cadena tròfica, i subratlla que no hi ha dades concloents sobre l'impacte a llarg termini que d'aquest tipus de molècules en el medi ambient.

Així funcionen els 40 dispensadors automàtics de pinso esterilitzat a BarcelonaL'organització ambiental advoca, amb la informació disponible, per u n control d'espècies no cruent basat en la limitació d'aigua, aliment –tancant abocadors o sitges de cereal, per exemple–, i dels llocs de nidificació, assegurant que aquestes mesures no afecten a altres espècies. Tot això, unit a un programa de conscienciació ciutadana.

Impedir que els nens ingereixin el pinso

Segons SEO/BirdLife, hi ha la possibilitat que el pinso impregnat amb nicarbizina sigui ingerit per altres aus com gralles, tudons, merles o, fins i tot, aus més petites com pardals, ja que els grans amb esterilitzant no sempre apareixen sencers. Al seu torn, altres espècies podrien ingerir el compost a través de la cadena tròfica. És el cas dels falcons que, a poc a poc, van colonitzant ciutats com Madrid i Barcelona, i que s'alimenten precisament d'aquest tipus d'aus.

540x306 Els punts de distribució amb el pinso anticonceptiu / ARA Els punts de distribució amb el pinso anticonceptiu / ARA

A més, l'organització recalca que la seva distribució mitjançant dispensadors en parcs i a la via pública no només podria permetre que altres aus accedissin al pinso sinó, fins i tot, que els mateixos usuaris dels espais públics -i, molt especialment, els nens- ho ingereixin de forma accidental. En aquest punt, el comissionat d'Ecologia a l'Ajuntament de Barcelona, Frederic Ximeno, va deixar molt clar que la ingesta del pinso per part d'una persona hauria de ser en grans quantitats perquè pogués tenir algun efecte.

Dubtes legals

L'ONG ambiental també expressa al comunicat els seus dubtes sobre la legalitat del mètode. En ser emprats en un control de suposades plagues, diu l'entitat, tant la progesterona com la nicarbizina haurien de ser considerades substàncies biocides, és a dir, substàncies permeses per al control d'espècies. El reglament europeu 528/2012, d'aplicació a Espanya, especifica les substàncies que es consideren biocides i, a dia d'avui, no inclou ni a la progesterona ni a la nicarbazina.