Qui ha matat el passatger del cotxe que s'ha saltat un control dels Mossos a la Diagonal?

L'home mort ahir a la tarda després que un cotxe se saltés un control antiterrorista dels Mossos d'Esquadra i atropellés una agent no va ser víctima dels trets de la policia sinó d'un misteriós apunyalament que ara també s'investiga, de manera independent del cas de l'atemptat de la Rambla.

Els fets es van produir cap a les sis de la tarda. Un Ford Focus no va fer cas de l'impactant dispositiu Gàbia muntat a la sortida de Barcelona per la Diagonal i va voler-lo eludir de manera violenta, fins al punt que va envestir una policia que hi participava i trencar-li un turmell.

En un primer moment tothom va pensar que es tractava d'algú relacionat amb l'atac terrorista. En tot cas era algú amb una motivació molt forta per fer aquesta fugida i atropellar una agent de policia, que és un delicte greu.

Els agents van perseguir el conductor i li van disparar alguns trets, però no el van poder aturar. Quan els agents van arribar al vehicle, a l'altura de l'edifici Walden 7, ja al terme municipal de Sant Just Desvern, van trobar un home ensangonat i mort al seient del darrere: tot feia pensar que el conductor havia fugit a peu, però també que la víctima havia mort dels trets policials. Per això els Mossos van assumir públicament que era això el que havia passat, tot i que el major del cos, Josep Lluís Trapero, ja va dir en la seva compareixença a dos quarts d'onze de la nit que aquests fets no tenien res a veure amb l'atemptat de la Rambla.

No ha sigut fins passades les tres de la matinada d'aquest divendres que el conseller d'Interior, Joaquim Forn, en declaracions a TV3, ha aclarit que l'home no havia mort pels trets policials, segons s'havia descobert en l'autòpsia. Tot i així no ha concretat més. Però, segons ha sabut l'ARA, l'home mort no era el conductor del vehicle sinó un passatger que anava al seient del darrere, i viatjava amb ferides mortals d'arma blanca. El conductor havia fugit i l'havia deixat abandonat mort o moribund.

Es tracta d'un home sense antecedents policials i treballador d'una fàbrica. Ara els Mossos també investiguen aquest cas com un homicidi independent de l’atemptat terrorista. El fet de transportar un home ferit mortalment a ganivetades explicaria, doncs, per què el conductor havia fugit de manera violenta d'un control antiterrorista fins al punt d'atropellar una agent dels Mossos: assumir la gravetat d'aquests fets només s'explica per l'intent d'intentar evitar la responsabilitat per uns altres fets més greus, com un possible homicidi.