34 pisos de luxe al Deutsche Bank del passeig de Gràcia

34 pisos d’alt estànding, dos locals comercials, quatre locals sense ús especificat, un gimnàs, una piscina amb terrassa i 58 places d’aparcament. Aquests són els principals elements del luxós projecte previst per a l’edifici del Deutsche Bank, situat a la confluència entre l’avinguda Diagonal i el passeig de Gràcia. L’immoble, que consta d’un bloc de sis pisos (passeig de Gràcia, 109) i una torre de dinou (el número 111), va ser adquirit pel fons KKH Property Investors l’estiu del 2014 per més de 90 milions d’euros, amb la intenció de fer-hi un hotel Four Seasons. La moratòria hotelera impulsada pel govern d’Ada Colau el juliol del 2015, però, va paralitzar el projecte, que mesos després va mutar en la idea de convertir l’edifici en un bloc de pisos de luxe. L’ARA ha tingut accés al document detallat del nou projecte, redactat el juny de l’any passat i avançat fa uns dies per L’Independent de Gràcia.

La proposta, dissenyada per l’Office of Architecture in Barcelona -firma de Carlos Ferrater-, té per objectiu la “gran rehabilitació i canvi d’ús” tant de l’edifici que allotjava les oficines del Deutsche Bank com de la torre, on fins al desembre passat hi havia les oficines del despatx d’advocats Cuatrecasas. L’ambiciós projecte, xifrat en 13,6 milions d’euros i pendent d’obtenir la llicència, preveu un desplegament en dues fases.

En la primera, la intenció és obrir un passatge de 3,5 metres d’amplada entre la torre i el bloc adjacent, des de la plaça de l’església de Nostra Senyora de Pompeia als Jardinets de Gràcia. També es vol construir un local comercial de 132,67 metres quadrats i quatre locals sense ús especificat (2.500 m) a l’edifici més baix, a sobre del qual s’hi instal·laria la terrassa, amb jardí i piscina, de gairebé 420 m. Hi podrien accedir els residents a la torre a través d’una passarel·la al sisè pis. En la primera fase del projecte també es preveu habilitar 48 places d’aparcament de cotxe i tres de moto en dos dels tres nivells subterranis que tenen els edificis.

La segona fase del projecte se centra en la torre, on hi haurà un altre local comercial de 132,67 metres quadrats i els 34 habitatges, distribuïts entre els pisos 2 i 19. Com més amunt, més luxosos són els habitatges: vuit són d’entre 90 i 150 metres quadrats, mentre que els vint-i-sis restants superen tots aquestes dimensions. N’hi ha fins i tot de més grans de 400 m. El de l’últim pis, que compta amb un altell de 190 metres quadrats, té una superfície de 435 metres quadrats i una terrassa de 120. El luxe, però, no està només en la magnitud dels pisos, sinó que n’hi ha que compten amb fins a cinc lavabos i múltiples vestidors i sales d’estar. En el mateix espai on es construeixen els 34 pisos, de fet, el projecte calcula que n’hi cabrien un total de 177 d’uns 80 m cadascun.

Al sisè pis de la torre, el que connecta amb la zona de piscina, s’hi vol instal·lar un gimnàs amb spa per als residents, mentre que en els nivells subterranis s’hi farien set aparcaments per a cotxes. La rehabilitació del complex es completaria amb diversos ascensors i un canvi de les façanes, que es refarien amb “pedra, bronze i vidre” per guanyar en “modernitat i sobrietat”. Del document del projecte, de 125 pàgines, es desprèn l’“opinió favorable” de l’Ajuntament de Barcelona, amb qui la propietat i els arquitectes han mantingut “nombroses reunions”. Una d’aquestes, el febrer del 2016, amb la tinent d’alcalde de l’àrea d’Urbanisme, Janet Sanz. Fonts del consistori, però, es limiten a confirmar que estan “analitzant” el projecte per “comprovar que compleix els requisits i la normativa i legislació vigents”. “El govern municipal no compartia l’operació urbanística que van pactar CiU i el PP i que implicava la transformació de l’immoble en un edifici de gran alçada, vulnerant el que creiem que cal respectar per al casc antic de Gràcia”, afegeixen les mateixes fonts, que eviten valorar positivament els detalls del nou projecte.

Oposició del moviment veïnal

Des del Moviment Popular de Gràcia (MPG) manifesten la seva “oposició frontal” a la construcció de nous pisos de luxe al barri, que ja pateix una forta pressió turística. “Com que hi ha una moratòria d’allotjaments turístics [que venç al març] es busquen altres fórmules de depredació immobiliària”, denuncia un membre de la plataforma, en referència als habitatges d’alt estànding. Recorda, a més, que l’equip de Colau va donar suport a la mobilització contra la construcció d’un hotel al Deutsche Bank, i critica que ara s’estudiï un projecte que accentua l’“elitització” i “gentrificació” al barri. “La renda mitjana a Gràcia és cada cop més alta, però aquest creixement és artificial. Els veïns de tota la vida no es poden permetre l’increment dels lloguers i són expulsats per gent de més poder adquisitiu”, lamenta.

El PEUAT es vota avui en comissió

L’última versió del Pla Especial Urbanístic d’Allotjaments Turístics (PEUAT) impulsat pel govern d’Ada Colau es vota avui durant la comissió d’ecologia, urbanisme i mobilitat. El pla centrifuga els nous hotels lluny del centre de la ciutat, i blinda els barris més saturats, com ara el Raval, la Barceloneta, Sant Antoni o el Poblenou. Per aprovar-lo, el govern -format per PSC i BComú- necessita els vots d’ERC, que es nega a donar-hi suport si Colau no fa una consulta sobre tres polèmics hotels, que el govern descarta. No obstant això, Colau va assegurar dilluns que no considerava “no aprovar el pla”. Si avui no s’aprova, es podria convocar una comissió extraordinària, amb l’objectiu de portar el PEUAT al ple de gener, el límit per evitar que la moratòria s’aixequi i puguin entrar noves llicències d’hotel a la ciutat.