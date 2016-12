Un jutjat de Barcelona suspèn cautelarment el protocol de pobresa energètica

El jutjat contenciós administratiu número 2 de Barcelona ha suspès cautelarment el protocol contra la pobresa energètica que desenvolupava part de la llei 24/2015 contra la pobresa energètica. La companyia elèctrica Endesa va reclamar al jutjat que suspengués el protocol, creat per l' Agència Catalana de Consum (ACC) i penjat a la seva web perquè desenvolupava articles de la llei suspesos pel Tribunal Constitucional (TC). Ara el jutge dóna la raó a l'elèctrica.

El protocol era l'eina que utilitzaven les administracions per exigir a les subministradores d'energia que no tallessin el servei a persones que no ho podien pagar. També és d'acord amb aquest protocol que la Generalitat havia imposat 18 multes de 10.001 euros a companyies d'electricitat i gas. Però aquest protocol no el va aprovar la Generalitat ni es va publicar al DOGC i, segons Endesa, desenvolupa part dels articles suspesos pel TC. Així, tot i que l'article 6 de la llei no ha estat suspès i obliga les subministradores a avisar els serveis socials abans de tallar el servei, el protocol prohibeix directament tallar el subministrament.

Segons el magistrat, el protocol "aporta moltes més ombres que llums" i "suposa un trencament del principi constitucional de seguretat jurídica", perquè obliga les companyies més enllà del que estableix la mateixa llei. El jutge també recorda que el TC va anul·lar articles del Codi de Consum de Catalunya que també preveien, entre altres supòsits, impedir el tall de subministrament els mesos d'hivern. La Generalitat sempre havia defensat que a la pràctica les prohibicions del TC no eren cap problema perquè s'havia generat legislació posterior.

En qualsevol cas, el jutge considera ara que el protocol s'ha de suspendre cautelarment mentre s'estudia el fons del recurs d'Endesa per no causar perjudicis a les empreses o als clients que sí que paguen, i per no provocar desigualtats en el tracte amb la resta d'espanyols. També considera que si es mantingués, com que són les empreses subministradores les que s'han de fer càrrec d'una part dels imports pendents de pagament, " la resta d'usuaris, inclosos els de fora de Catalunya, poden veure incrementades les seves factures".

Aquest mateix protocol, però, ja havia estat recorregut en un altre jutjat contenciós administratiu de Barcelona, en aquest cas el número 13, que va dictaminar justament el contrari que ara diu aquest nou jutge. En aquell cas, la patronal de les companyies elèctriques -Unesa- va veure com es va decidir mantenir el protocol vigent mentre es dirimeix el fons de la qüestió.

Sigui com sigui, la nova resolució és aplicable i la Generalitat o els ajuntaments no podrien imposar noves sancions, però genera encara més dubtes sobre què fer amb els subministraments de les persones vulnerables o amb les sancions que ja han estat imposades. La interlocutòria es pot recórrer, una qüestió que complica encara més el tortuós camí que segueix la pobresa energètica als tribunals i que ahir va viure un nou capítol amb l'anunci de l'Estat que farà una llei pròpia.

Reaccions del Govern i entitats

Després de conèixer l'última decisió judicial, el conseller d' Empresa i Coneixement del Govern, Jordi Baiget, ha assegurat que la Generalitat seguirà aplicant el protocol per la " disparitat de criteri" entre els dos jutjats, com a mínim fins que no es resolgui aquesta diferència. "No és una qüestió trivial", ha dit Baiget als mitjans, tal com recull l'ACN, que també ha avançat la voluntat de l'executiu català de presentar un recurs. Baiget ha recordat que l'aplicació del protocol que ara es posa en dubte ha evitat talls de subministrament a 39.000 famílies vulnerables.

La Taula de Tercer Sector, per la seva banda, ha lamentat el recurs presentat: " Endesa no té escrúpols", ha assegurat en un comunicat. L'associació que aglutina les entitats socials catalanes ha considerat que la llei "és molt clara i vigent" i per això dóna per fet que cal avisar els serveis socials abans de fer cap tall. Ara bé, la Taula també considera que "el Govern ha de fer les coses ben fetes i aprovar d'una vegada el reglament que blindi la llei" perquè aquestes comunicacions no es facin en base al protocol. "El Govern té l'obligació de garantir drets i és la seva responsabilitat. No pot ser que els advocats d'Endesa se'n surtin més que els de la Generalitat", ha sentenciat.