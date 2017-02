Tot preparat per rebre l'exèrcit a Celrà: dues marxes de rebuig confluiran al castell de Sant Miquel

Tot i les protestes dels ajuntaments de Girona i Celrà, l'exèrcit espanyol no canviarà els plans i manté el propòsit de desplegar aquest dilluns uns 80 soldats i 4 camions totterreny pel massís de les Gavarres. Aquestes maniobres han mobilitzat part de la societat gironina, i una quinzena d'entitats i partits (PDECat, ERC, CUP, ANC, Òmnium, entre d'altres) han convocat dues marxes per rebutjar la presència de l'exèrcit als municipis.

Una de les marxes sortirà des de la plaça de l'Església de Celrà i l'altra des del Cul de la Lleona, a Girona. Totes dues començaran a les 08.00 d'aquest dilluns i aniran en direcció al castell de Sant Miquel, a través dels camins per on es pensa que faran els seus exercicis la vuitantena de soldats.

540x306 Anunci de les dues marxes de rebuig / ARA Anunci de les dues marxes de rebuig / ARA

L'equip de govern de Celrà va emetre un ban en què recordava que precisament al novembre van aprovar per unanimitat una moció per rebutjar la presència de l'exèrcit al municipi. De fet, l'alcalde, Dani Cornellà, considera que les maniobres d'aquest dilluns són "una provocació i una represàlia" per haver aprovat aquella moció.

La polèmica va començar fa uns dies, quan l'exèrcit va comunicar als ajuntaments de Girona i Celrà que aquest dilluns farà maniobres militars per camins rurals dels dos termes municipals. El ministeri de Defensa té previst fer una marxa d'enduriment a la zona que implicarà desplegar una vuitantena de soldats i quatre camions lleugers i dos autobusos.

El consistori de Celrà va penjar aleshores un comunicat oficial en diferents punts del municipi en què recorda que " no es poden dur a terme maniobres militars en tot el terme municipal de Celrà". També l'enviaran al ministeri de Defensa, a la Subdelegació del govern central i a la Generalitat. Per la seva banda, l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, va afirmar que les maniobres militars són una "greu irresponsabilitat".

Al seu torn, el conseller d'Interior, Jordi Jané, va expressar el seu "respecte" als ajuntaments de Girona i Celrà per haver-se posicionat en contra de la realització de les maniobres militars. "Cal respectar el que els ajuntaments, que representen la ciutadania dels seus municipis, puguin considerar més adequat", va dir el conseller.