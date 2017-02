Una protesta a Montcada deixa centenars d'usuaris atrapats al tren fins a altes hores de la matinada

Les protestes a Montcada i Reixac per reclamar el soterrament de la línia R2 han pujat de to i ahir a la nit els manifestants van tallar les línies R4, R7 i R2 durant més d'una hora, i mitja hora l'autopista C-17, fet que va provocar importants embussos. Les línies R2 i R11 es van veure afectades per retards de més de tres hores, mentre que les R1, R3, R4 i R7 en van acumular d'inferiors. La situació va afectar 90 trens i 11.000 usuaris, segons ha informat Renfe a RAC1. Centenars de persones es van quedar atrapades al tren i no van arribar a casa fins a altes hores de la matinada. A hores d'ara, la circulació ja funciona amb normalitat.

Resultat final: 4 hores i mitja per anar de Girona a Barcelona. Felicitats als premiats — Joan (@Joanmonjecano) 22 de febrer de 2017

Els talls es van fer en el marc de la concentració que va reunir dimecres a la tarda prop de 500 persones, que van recordar l' última víctima atropellada per un tren, un jove de 16 anys que va morir dimarts al matí a les vies de la línia R2 al seu pas per la ciutat, la que es demana que sigui soterrada.

L'alcaldessa, Laura Campos, i el president de la Plataforma Tracte Just-Soterrament Total (PTJST), Ramon Bueno, van intervenir en l'acte, i després es va guardar un minut de silenci.

"Hem entrat en un bucle d' inacció i deixadesa per part d'Adif i Foment i ara ens pertoca a nosaltres impulsar noves accions molt més contundents que, sens dubte, portarem a terme, perquè no pot ser aquest menyspreu cap a Montcada", va afirmar Campos abans de l'acte. "Li diem al senyor ministre que el poble de Montcada no renunciarà a un futur que passa pel soterrament de l'R2", va afegir.

El ministre de Foment, Íñigo de la Serna, va convocar ahir l'ajuntament de Montcada a una reunió a Madrid l'1 de març per abordar el tema del soterrament.

Una trobada que el consistori reclamava des del juny, mentre que, ahir, De la Serna ja es va comprometre a millorar les mesures de seguretat de les vies de tren de manera provisional soterrant, per exemple, un dels passos a nivell, o bé arreglant les tanques.

"De cara a la primera quinzena de maig realitzarem una jornada de lluita a la ciutat amb la qual ens sentiran a Madrid, però és necessari gestionar bé les forces perquè el camí és llarg", va afirmar Bueno.

La concentració d'ahir es va dur a terme el mateix dia en el qual s'han presentat les terceres jornades sobre el Soterrament i d'Homenatge a les Víctimes del tren, que se celebraran els dies 7 i 9 de març.