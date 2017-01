Salut destinarà més recursos a l'atenció primària per descongestionar les urgències

El conseller de Salut, Toni Comín, ha afirmat aquest diumenge en una entrevista al canal 3/24 que destinarà més recursos a l'atenció primària perquè les urgències no es desbordin. No obstant això, el diputat de JxSí ha assegurat que el col·lapse de les urgències catalanes "és igual que a la resta de les comunitats autònomes" o països com França o Anglaterra.

Comín ha explicat que el nou pla d'urgències de la Generalitat proposarà noves metodologies de treball per donar solucions a mitjà i llarg termini i evitar els col·lapses que ha provocat la grip en alguns hospitals durant l'hivern. "Les solucions reals no seran immediates", ha recordat el titular de Salut, que ha avisat que els resultats d'aquest pla no es podran avaluar fins d'aquí a dos anys.

Així doncs, el conseller de Salut ha admès que l'atenció primària necessita més recursos i una cartera de serveis més àmplia per poder gestionar una gran part de la demanda que actualment arriba a les urgències. En aquest sentit, ha confirmat que si s'aproven els pressupostos hi haurà fins a 2.500 interins dels CAP de Catalunya que es convertiran en treballadors fixos. D'altra banda, ha indicat que les condicions salarials i de plantilla "aniran millorant".

Comín dona per acabada l'era de les retallades en SalutA més, ha avançat alguns detalls sobre el nou model de pagament del sistema sanitari català, que tindrà en compte la situació econòmica dels diferents barris i municipis del país. Comín ha afirmat que la salut està "molt condicionada" per situacions com l'atur o la falta d'escolarització i que aquest aspecte és clau per evitar un accés desigual a aquest dret.

Pel que fa al finançament, el conseller ha assegurat que el Govern ja ha revertit una tercera part de la retallada en el sistema sanitari públic i que s'han recuperat 500 milions en els pressupostos. Respecte a les negociacions amb la CUP, ha mostrat " plena confiança" en el fet que s'aprovaran els pressupostos i ha dit que el seu, de pressupost, "no és un escull" en les converses al voltant dels comptes presentats per la Generalitat.