La secretària de l'Ajuntament de Roquetes mor atropellada per un cotxe quan creuava un pas de vianants

La secretària municipal de l'Ajuntament de Roquetes, Mercè Curto, de 60 anys, va morir dilluns al vespre atropellada per un cotxe metre creuava per un pas de vianants al centre de la població. L'accident, segons ha confirmat l'alcalde, Francesc Gas, es va produir cap a dos quarts de nou del vespre a la cruïlla entre l'Avinguda Ports de Caro i el carrer Escorial. La víctima estava acabant de creuar l'avinguda quan un cotxe que circulava cap a l'interior del nucli urbà la va envestir sense pràcticament arribar a frenar.

Al lloc dels fets va acudir una ambulància medicalitzada que la va traslladar a l 'Hospital Verge de la Cinta d'on, posteriorment, va ser derivada a l' Hospital Joan XXIII de Tarragona, on ha acabat morint aquesta matinada. El conductor del cotxe, un jove de la mateixa població amb el carnet de conduir des de feia pocs mesos, va declarar que no va veure la dona perquè l'havia enlluernat el sol. El noi va donar negatiu a la prova d'alcoholèmia a la qual el van sotmetre els agents de la policia local, que s'encarrega de redactar l'atestat.

La mort de Curto ha consternat la població i, especialment, els càrrecs i treballadors de l'Ajuntament de Roquetes, on hi portava treballant pràcticament 30 anys. Segons ha explicat l'alcalde, després d'una reunió d'urgència aquest dimarts al matí, la plantilla ha optat per continuar al lloc de treball, amb l'objectiu de donar-se suport emocional mutu, i ha descartat declarar cap jornada de dol per poder.