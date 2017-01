El temporal marítim deixa destrosses a diversos municipis del litoral català

El temporal marítim que ha afectat Catalunya aquest cap de setmana ha deixat destrosses a diverses localitats del litoral català. Les zones del Maresme i el Barcelonès han estat dues de les més castigades, tot i que el temporal ha provocat afectacions a la costa de Tarragona i Girona. Protecció Civil manté l'Alerta del pla Inuncat i el telèfon d'emergències ja ha rebut més de 300 trucades des de divendres.

Segons dades de l'AMB, un total de 41 platges de l'àrea metropolitana han patit desperfectes. Els més importants s'han produït a Montgat, Sant Adrià de Besòs i Badalona. A més, també caldrà substituir unes 150 passeres, és a dir, 500 metres lineals, i reparar les instal·lacions d'aigua d'algunes dutxes.

A Badalona, les onades del temporal han trencat un col·lector de la platja de la Mora. Per evitar que les aigües no tractades s'aboquin al mar, l'Ajuntament ha explicat en un comunicat que han començat a treballar, juntament amb l'AMB, per fer un "'bypass'" que ho solucioni. Posteriorment se'n farà la reparació per tornar-lo a deixar "en condicions òptimes", segons l'AMB. Aquest col·lector és el que transporta les aigües residuals de Badalona i Montgat fins a la depuradora de Sant Adrià de Besòs. L'alcaldessa de Badalona, Dolors Sabater, ha fet una crida a evitar el bany i els esports aquàtics a la platja del municipi fins que no millori l'onatge i "es coneguin els paràmetres de salubritat de l'aigua".

Aquest dilluns s'han reunit el conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull; el vicepresident de Medi Ambient de l'AMB, Eloi Badia; l'alcaldessa de Badalona, Dolors Sabater; l'alcalde de Sant Adrià de Besòs, Joan Callau, i el director de l'Agència Catalana de l'Aigua, Jordi Agustí, per valorar l'estat en què ha quedat el col·lector. Segons l'AMB, les ones han aixecat roques de més de 50 quilos que han impactat contra el col·lector i li han provocat esquerdes.

Sabater també ha anunciat un decret d'emergència i una partida pressupostària extraordinària per tirar endavant les actuacions d'urgència que calguin per solucionar els desperfectes que ha provocat el temporal. L'aigua també ha provocat danys en "les baranes de la plataforma del final del pont del Petroli i en les fustes de la passarel·la".

L'AMB s'encarregarà de fer la neteja i el buidat de sorra de les platges malmeses de l'àrea metropolitana de Barcelona, i el ministeri de Medi Ambient s'encarregarà de redistribuir la quantitat de sorra.

540x306 El pont del Petroli de Badalona / AJUNTAMENT DE BADALONA El pont del Petroli de Badalona / AJUNTAMENT DE BADALONA

A Pineda de Mar, les onades han destrossat part del passeig marítim i del carril bici. Es tracta de la zona on no hi ha escullera i on "el mar ha entrat per sota i s'ha endut el passeig i diversos elements del mobiliari urbà", ha explicat a l'ARA la regidora de Comunicació, Sílvia Biosca. El temporal també ha provocat inundacions a passos soterrats i la desaparició d'alguns trams de platja que, segons Biosca, ja són habituals. De totes maneres un temporal d'aquesta magnitud és la primera vegada que afecta Pineda de Mar, ha explicat la regidora.

Des del consistori calculen que els desperfectes tenen un valor de més d'un milió d'euros. Aquest dilluns l'Ajuntament de Pineda s'ha reunit amb representants de la Generalitat, dels quals ha obtingut el compromís de "posar terra per fer la llosa i l'estructura del passeig marítim i el carril bici", ha explicat Biosca. A més, la regidora assegura que la Generalitat s'ha compromès a fer un estudi tècnic per "ampliar l'escullera a tot el passeig", ja que a hores d'ara només n'hi ha a una part. Ara la preocupació de l'Ajuntament és que els desperfectes estiguin arreglats abans de la temporada turística que, segons Biosca, comença per Setmana Santa.

A Malgrat de Mar, l'aigua ha inundat el principal camí d'accés als càmpings de la zona, d'uns 200 metres. El regidor de Platges d'aquest consistori, Oliver Sánchez-Camacho, ha explicat a l'ARA que el temporal "ha enfonsat uns 25 metres d'aquest carrer", cosa que provoca que no es pugui accedir a "4 o 5 càmpings" dels 10 que hi ha a la zona. L'aigua també ha provocat inundacions a, com a mínim, dos edificis de serveis dels càmpings.

540x306 Destrosses a un dels càmpings de Malgrat de Mar / CÈLIA ATSET Destrosses a un dels càmpings de Malgrat de Mar / CÈLIA ATSET

Afectacions a diversos punts de la costa catalana

El temporal també ha afectat diverses poblacions de les comarques gironines, com ara Cadaqués o Sant Antoni de Calonge. Al passeig marítim de Sant Antoni de Calonge les grans onades han deixat alguns trams amb mig metre de sorra, cosa que ha afectat el clavegueram i les canonades fluvials, i s'ha tancat l'accés al trànsit. Algunes platges també han quedat pràcticament cobertes de restes vegetals i deixalles. El consistori d'aquesta localitat calcula que la neteja de tot plegat costarà uns 50.000 euros. Les pluges també han fet créixer les rieres i a Cadaqués han quedat atrapats nou vehicles.

A la costa del Garraf, Sitges també treballa per recuperar la normalitat després de dos dies de fort temporal. L'aigua ha provocat que algunes platges hagin quedat cobertes d'algues i l'accés a les escales de la Punta continua tancat perquè les onades han arrencat part de les rajoles. Les onades també han fet malbé un magatzem municipal a la platja d'Aiguadolç.

A la costa tarragonina, municipis com Torredembarra comencen a avaluar els desperfectes que ha provocat el temporal. Alguns restaurants d'aquesta població han hagut de retirar la sorra de les terrasses i l'aigua que, en alguns casos, ha arribat fins a l'interior dels locals. La sorra també ha cobert el passeig marítim i la brigada municipal començarà a netejar-lo a partir de dimarts.

Als municipis costaners de les Terres de l'Ebre el temporal també s'ha fet notar, i a les Cases d'Alcanar, per exemple, ha malmès esculleres i platges i ha omplert el passeig marítim de roques i sorra. Els ajuntaments afectats pel temporal han començat a elaborar informes per fer-los arribar al servei de Costes del ministeri de Medi Ambient. Però en aquest punt no tot han estat desperfectes, sinó que el temporal també ha omplert les platges de marisc i els veïns han aprofitat per recollir-lo.