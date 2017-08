El jutge decreta presó incondicional per a dos dels quatre detinguts pels atemptats

El jutge de l'Audiència Nacional ha decretat presó incondicional per a dos dels quatre detinguts pels atemptats de Barcelona i Cambrils. En canvi, ha decidit mantenir detingut el propietari del locutori de Ripoll i ha deixat en llibertat el propietari del cotxe de Cambrils.

Després d'escoltar les declaracions dels quatre detinguts pels atemptats de la setmana passada a Barcelona i Cambrils, Fernando Andreu ha resolt presó incondicional per a Mohamed Houli Chemial, ferit a l'explosió d'Alcanar, i per a Driss Oukabir, que va llogar la furgoneta que va atropellar centenars de persones a la Rambla de Barcelona. Houli Chemial ha estat traslladat a la presó d'Alcalá Meco i Oukabir a la de Soto del Real.

Pel que fa a Salh El Karib, detingut a Ripoll i propietari del locutori, haurà de seguir detingut en dependències de l'Audiència Nacional durant 72 hores més mentre durin els escorcolls a Ripoll, que han començat aquesta mateixa tarda.

En canvi, per a Mohamed Aalla, detingut també a Ripoll i propietari de l'Audi A3 amb què els presumptes terroristes van atemptar a Cambrils, el jutge Andreu ha decretat llibertat provisional en considerar que els indicis de la seva vinculació amb la cèl·lula terrorista no són prou sòlids per decretar-li presó preventiva. Segons el jutge, els fets indiquen que el veritable propietari del vehicle era el seu germà. Aalla, però, haurà de comparèixer el primer dilluns de cada setmana davant l'Audiència Nacional i notificar si canvia de domicili.

Per als que passen a presó incondicional, el jutge Andreu els atribueix el delicte d'integració en una organització terrorista i assassinat i lesió de caràcter terrorista per a tots dos. A Chemial, a més, també li atribueix el delicte de tinença d'explosius i estralls.

Els quatre presumptes terroristes han arribat aquest dimarts a les vuit del matí a les dependències de l'Audiència Nacional traslladats des de la Comandància de la Guàrdia Civil de Tres Cantos, on havien passat la nit. La fiscalia havia demanat presó provisional sense fiança per a tots els detinguts.