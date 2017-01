Primer tren restaurant turístic per visitar Montserrat

Aperitiu a l’anada i dinar a la tornada. Aquesta serà l’oferta del primer tren restaurant de Catalunya, que farà un trajecte de 40 minuts des de Sant Boi de Llobregat fins a Monistrol de Montserrat. Un cop a Monistrol, els passatgers podran agafar el cremallera de Montserrat per pujar al monestir i visitar-lo. I a la tornada podran dinar al tren restaurant que els tornarà a Sant Boi. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) té previst posar en marxa aquest nou servei, com un paquet turístic, a partir de Setmana Santa, segons ha avançat a l’ARA el director de l’operadora de FGC, Oriol Juncadella.

Una locomotora Alstom del 1955 fabricada a França i uns combois de principis del segle XX de l’antiga Companyia General dels Ferrocarrils Catalans que van ser restaurats el 1945 seran els encarregats de fer el trajecte. FGC ha fet una “transformació molt respectuosa” dels combois per no alterar-ne l’essència original, com ara els colors blaus i grocs de la locomotora, ha explicat Juncadella.

La voluntat de FGC és preservar el patrimoni històric ferroviari, per això el tren manté el seu aspecte original a l’exterior i a l’interior, on només s’han afegit les taules, on podran seure entre 2 i 4 persones per dinar. El projecte és nou a Catalunya, però no a Europa, ja que en països com Holanda hi ha, per exemple, un tren restaurant que va des d’Amsterdam fins a ciutats com Rotterdam o l’Haia. En aquest cas, el tren que s’utilitza també és un antic comboi dels anys seixanta i s’utilitzava com un dels trens luxosos europeus de l’època. En aquest cas, la capacitat és més alta i hi caben un centenar de persones que es distribueixen en taules per a 2, 4 i 6 persones. A Milà també hi ha un tramvia restaurant que fa recorreguts nocturns. No és una experiència nova a Europa, però sí que és un “producte singular”, assegura Juncadella. Sosté que en el cas de Catalunya el projecte ha servit per unir un actiu propi com són els trens antics de la companyia i l’atractiu de la muntanya de Montserrat.

Objectiu: els creueristes

El tren tindrà una capacitat d’uns 40 passatgers i farà entre un i dos viatges per setmana, sempre sota petició prèvia. Si no s’omplen els combois, el tren “no sortirà”, explica Juncadella. Els viatges es faran sempre fora de les hores punta perquè no afecti “el servei públic de la resta de trens de la companyia”.

El tren restaurant està pensat, sobretot, per a turistes, concretament, per als creueristes que arribin al Port de Barcelona. La proposta de FGC és poder recollir els turistes que ho vulguin en un autobús i portar-los fins a Sant Boi perquè puguin començar el trajecte fins a Monistrol. De moment hi ha hagut “una bona acollida de la iniciativa entre els operadors de creuers”, afirma Juncadella.

Tot i que el projecte posa el focus sobretot en les persones que provenen de creuers, des de FGC sostenen que estarà obert a tothom. Els bitllets tindran un preu mitjà-alt, ja que cal “cobrir les despeses de gasoil i de restaurant”. Juncadella afegeix que encara estan definint amb el grup restaurador que es farà càrrec de la gestió del tren els menús per tal “d’ajustar-los a les demandes potencials”.

En total, posar en marxa el projecte costarà entre 30.000 i 35.000 euros i Juncadella explica que per a FGC ha suposat una inversió zero, ja que “tot el cost, inclosa la rehabilitació dels combois, l’assumeix el grup restaurador”. Juncadella també assegura que per a FGC no suposarà un increment de personal, sinó que es farà una redistribució del que actualment té l’empresa.