La universitat serà gratis a Andalusia per als estudiants que ho aprovin tot

Universitat gairebé gratuïta a Andalusia per als bons estudiants. Els universitaris andalusos que superin totes les assignatures del primer curs tindran bonificacions de fins al 99% a partir del setembre següent. La mesura beneficiarà tant els estudiants de grau i com els de màster. Per tant, els alumnes universitaris només hauran de pagar de forma completa el primer curs si aproven totes les assignatures.

Així ho anunciarà de forma oficial aquest dimecres la presidenta de la Junta, Susana Díaz, durant la seva compareixença parlamentària en el debat sobre la situació d'Andalusia. La mesura beneficiarà uns 30.000 alumnes i suposarà un cost d'entre 25 i 30 milions d'euros.

La Junta "compensarà" les universitats públiques mitjançant el sistema de finançament pels diners que deixaran de rebre, segons ha explicat aquest dimarts el portaveu del govern andalús, Miguel Ángel Vázquez. Al seu torn, Díaz ha recordat que ja va defensar aquesta mesura quan es va presentar a les primàries del PSOE, perquè prima "qui s'esforça" i facilita l'accés a la universitat al marge dels ingressos econòmics familiars.

Catalunya té les taxes més cares de l'Estat



Catalunya és la comunitat autònoma amb les taxes universitàries més altes de tot l’Estat, segons l'informe ' ¿Por qué precios tan distintos? Precios y tasas en las universidades públicas en España, curso 2016/17', de l’ Observatori del Sistema Universitari (OSU). L'informe també mostra que estudiar medicina a Catalunya costa tres cops el que costa a Andalusia. Mentre que actualment a Andalusia costa 757 euros l’any –allà totes les carreres tenen el mateix preu–, a Catalunya el preu puja fins als 2.372 euros.

La secretaria d’Universitats i Recerca de la Generalitat opina que comparar els preus de les taxes universitàries entre les diferents comunitats és “comparar peres amb pomes”, perquè Catalunya té un sistema de preus “diferent” en ser l’única que disposa de beques pròpies. Són les anomenades beques d'equitat, que actuen com a bonificacions que es tornen després de la matriculació amb dependència de la renda de l’estudiant. Aquest curs, el 44% dels universitaris catalans han comptat amb una beca d'equitat, segons el Govern.