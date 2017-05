Una vaga d'examinadors de trànsit a Catalunya deixa a l'aire 29.000 exàmens

El col·lectiu d'examinadors de Trànsit a Catalunya ha anunciat que farà 20 dies de vaga per reclamar la millora de les condicions laborals i salarials. Les aturades, previstes per al juny i el juliol, poden comportar l' anul·lació de 29.120 exàmens.

Aquesta vaga de 20 dies està programada per als dies 2, 19, 20, 21, 26, 27 i 28 de juny i 3, 4, 5, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 24, 25, 26 i 31 de juliol. A Catalunya hi ha 112 examinadors i examinadores que fan 13 exàmens diaris cadascú. Això vol dir que per cada dia de vaga s'anul·laran 1.456 proves.

Els motius de les aturades són les precàries condicions de treball que pateixen i el salari insuficient que tenen, segons ha informat la UGT de Catalunya en un comunicat. La precarització de la feina, segons el col·lectiu, no reconeix la tasca que desenvolupen per la seguretat viària de tota la ciutadania. També destaquen que les càrregues de treball a Catalunya són superiors a la resta de l'Estat.

Els examinadors també reclamen que la seva feina es duu a terme en zones que no disposen de les mínimes condicions de treball, que no compleixen els protocols de seguretat i violència laboral que estableix la mateixa Direcció General de Trànsit (DGT).

El col·lectiu català considera que pateix discriminacions de conciliació laboral respecte d'altres col·lectius de la DGT. En aquest sentit, a Catalunya no reben la compensació de la jornada laboral en horari d'estiu, de manera que la DGT té pendent el pagament del 2014, 2015 i 2016 per compensar aquestes jornades fora del calendari, vigent des del 2014.