El govern valencià es mostra "tranquil" per l'admissió a tràmit del recurs del PP al decret educatiu

El conseller valencià d'Educació, Vicent Marzà, s'ha mostrat aquest dimarts "completament tranquil" per l'admissió a tràmit per part del Tribunal Superior de Justícia (TSJ) del País Valencià del recurs interposat pel PP contra el decret de plurilingüisme. El conseller ha dit que l'admissió del recurs és un " pur tràmit administratiu que no entra al fons de la qüestió" i ha remarcat fins i tot va en contra del ministeri d'Educació "que ha avalat els dos decrets".

En la seva opinió, el recurs és "una demostració més que el PP està en contra que els nens i nenes dominin de manera clara i efectiva el castellà, el valencià i l'anglès, que és que nosaltres volem i ells mai han treballat per això". L'admissió a tràmit del recurs ha coincidit amb una visita institucional a Finlàndia on, acompanyat pel president de la Generalitat Valenciana Ximo Puig, coneix de primera mà el model educatiu finès.

El conseller també ha demanat "reflexió" al PP sobre el fet que fa 20 anys una delegació finesa va visitar el País Valencià per conèixer el model d'aprenentatge de llengües per aplicar-lo al seu sistema educatiu i 20 anys més tard i " som els valencians els qui hem d'aprendre dels finesos".

El conseller ha assenyalat que els govern del PP "en 20 anys l'únic que han fet és fer-nos tirar enrere i sembla que no volen que els nostres nens i nenes aprenguin, castellà, valencià i anglès i tinguin un sistema educatiu totalment normalitzat".

Visita institucional

Els dos dirigents aquest dimecres es reuniran amb la ministra finlandesa d'Educació, Sanni Grahn-Laasonen, en el que constitueix una de la de les cites més importants de l'agenda de reunions de la delegació valenciana, una trobada que permetrà a més de continuar abordant les claus del model educatiu del país.

Tanmateix Ximo Puig ha apostat per traslladar al País Valencià el model finlandès d'economia del coneixement, basat en la connexió entre l'educació, la innovació i l'empresa, per acabar amb un sistema fonamentat en l'economia "especulativa i curt termini ".