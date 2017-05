31 municipis s'uneixen per una economia alternativa

La seu de Barcelona Activa, a la capital catalana, ha acollit avui l'acte formal de constitució de la nova Xarxa de Municipis per l'Economia Social i Solidària (XMESS), a la qual s'han adherit 31 municipis de tot el territori.

Segons els pares de la iniciativa, l'associació té per objectiu " impulsar un model socioeconòmic alternatiu transformador que contribueixi a la reducció de les desigualtats socials i territorials i promogui una economia al servei de les persones i la justícia social".

Jordi Via Llop, comissionat d'Economia Cooperativa, Social i Solidària de l'Ajuntament de Barcelona, ha destacat que l'economia social i solidària " no és una mena d'activitat econòmica de caràcter marginal o assistencialista, sinó una altra manera de fer empresa i economia, en què les qüestions de participació, de democràcia i de responsabilitat social i ecològica són essencials".

Més enllà de Barcelona

Marta Madrenas, alcaldessa de Girona i membre de la comissió executiva de la nova XMESS, ha valorat molt positivament la "gran representativitat de tot el territori" dins l'associació. Madrenas ha subratllat la diversitat ideològica dels membres de l'aliança i ha destacat que el projecte "aporta una mirada diferent des del món local, que comença amb Barcelona però no acaba amb Barcelona".

Un dels conceptes més repetits durant l'assemblea constituent d'avui ha sigut el de la col·laboració entre municipis. L'alcalde de Mataró, David Bote, ha explicat que la idea de feina en xarxa del projecte "ja dona unes determinades dinàmiques de bidireccionalitat entre municipis". En aquest sentit, ha destacat els beneficis de donar-se mútuament suport i de compartir experiències.

El representant de l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Via Llop, també ha remarcat la importància de la XMESS per a la i nterlocució amb altres administracions dins i fora del país. Segons ha destacat Via Llop, la xarxa ha de servir per " contribuir a consolidar un relat pel que fa a l'economia social i solidària".

Un projecte que ve de lluny

L'impuls per crear la Xarxa de Municipis per l'Economia Social i Solidària té el seu origen en una jornada sobre municipalisme i economia solidària organitzada a Barcelona l'octubre del 2015. Els consistoris que primer van apostar per aquesta aliança van ser els de Barcelona, Badalona, Sabadell i Santa Coloma de Gramenet.

Des del 2015, només a Barcelona s'han generat 4.718 iniciatives socioeconòmiques que treballen amb els criteris de la XMESS. Són 2.400 entitats del tercer sector, 1.197 societats laborals, 861 cooperatives i 260 iniciatives d'economia comunitària. Totes plegades generen al voltant d'un 8% de l'ocupació total i representen un 2.85% del total d'empreses de la ciutat de Barcelona.