Miquel Gotanegra: “la família que entra en un càmping hi torna”

Any rere any, els càmpings gironins acumulen premis i distincions als salons més importants d’Europa del sector, gràcies al gran nivell de les instal·lacions i de l’oferta. Són un reconeixement a l’esforç innovador i a les inversions dels seus propietaris per mantenir-se com a capdavanters en un sector turístic més ben considerat i molt més arrelat a la resta d’Europa que no pas aquí. Miquel Gotanegra presideix l’Associació de Càmpings de Girona, que agrupa el 85% de les 135.000 places del sector.

Quina és la clau del seu èxit?

La majoria dels càmpings gironins són empreses familiars i darrere no hi ha un soci en un despatx en una gran capital que demana rendiments. Són empresaris que trepitgen el càmping cada dia, conviuen amb els clients, moltes vegades amics, i coneixen de primera mà les seves necessitats. A més, viatgen per Europa, veuen el que passa en altres destinacions punteres i reinverteixen permanentment.

¿Coneixen millor els càmpings gironins els estrangers que els autòctons?

Sens dubte. Sempre hem cregut molt en la promoció exterior, hi ha propietaris que fa 50 anys agafaven el 600 a l’hivern i se n’anaven a voltar per Europa per promocionar el sector. És un concepte de vacances molt més estès a la resta d’Europa que aquí. Més del 20% dels danesos, alemanys i holandesos són clients de càmping, a Catalunya no arribem al 6%. Mentre que a l’Estat hi ha 1.350 càmpings, a França n’hi ha 8.500. Tenim clients que venen perquè primer van venir els avis, després els pares i ara ells porten la família.

Per què costa tant que hi entri la gent del país?

Perquè alguns no coneixen la realitat dels càmpings del segle XXI. Avui, una família, tan bon punt trepitja un càmping, difícilment no repeteix l’experiència, perquè és una manera de fer vacances que enganxa. Si algú no vol anar-hi per no dormir en una tenda o en una autocaravana, cap problema, tenim bungalous equipats com si fossin un hotel.

L’Associació de Càmpings compleix 40 anys. ¿Ha sigut un encert promocionar-se de manera conjunta?

Un gran encert. La complicitat que hi ha en aquest sector és de les més grans en el món turístic. Un 85% de l’oferta està dins de l’associació, no hi ha gaires sectors que representin un percentatge així. La nostra competència no és la porta del costat, són altres destinacions. A nosaltres ens interessa que el càmping del costat ho faci tant o més bé que nosaltres. En pro de la destinació, se’n parlarà més bé com més bé ho fem tots. Per celebrar el 40è aniversari s’ha organitzat un gran acte a Calonge (on hi ha el primer càmping de l’Estat) i una exposició per revaloritzar el món del càmping i reflectir la gran evolució dels establiments, a més de mostrar el seu paper com a preservadors de l’entorn.

Cap on evolucionen els càmpings?

Ara són generadors d’experiències i grans parcs de vacances. Estan reinvertint molt en medi ambient i en entorn perquè el nostre client ho valora moltíssim. El bungalou continuarà creixent però també l’autocaravana. Cada vegada els càmpings estan més ben equipats, amb millors instal·lacions per obrir més mesos, cosa que cada dia fan més càmpings. Ja n’hi ha que tenen spas, piscines climatitzades, gimnasos... I cada vegada estan més tematitzats, segons es pot veure en l’última guia que ha editat l’Associació.

Al marge dels càmpings, ser a Girona ajuda?

Girona és una de les destinacions turístiques més ben acabades de la Mediterrània. Si féssim un llistat dels atributs que ha de tenir una bona destinació turística, Girona els té tots. Natura, cultura, territori, gastronomia, un bon nivell sanitari -molt important per al jubilat europeu-, seguretat, bones comunicacions, etc.

Ja fa cinc anys que celebren Girocamping, ¿hi ha altres fires comparables a la resta de l’Estat o d’Europa?

Com a fira mixta per al gran públic i per als professionals, i tan específica del sector, és única. Segons unes dades recents, l’impacte mediàtic que ha tingut, d’una manera o altra, ha arribat a 3,8 milions de persones.

Què és el més bonic que li ha dit mai un client?

El més bonic és quan t’agraeix l’experiència viscuda. I la fidelitat: hi ha clients que fa 25, 30, 40 anys que repeteixen. La millor campanya és el boca-orella. Els nostres clients són els nostres grans ambaixadors.