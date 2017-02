WhatsApp s'apunta a la moda dels continguts efímers amb la nova funció 'Status'

WhatsApp celebra els seus vuit anys d'existència, que compleix avui, amb el llançament d' 'Status', una nova funció que permet compartir fotografies decorades, gifs i vídeos que desapareixen 24 hores després. L'aplicació s'apunta a la moda dels continguts efímers amb un clon encriptat d'Snapchat, imitant l'estratègia de Facebook Stories i Instagram Stories. Augmenta, doncs, la competència per a Snapchat, que ha perdut prop d'un 40% d'usuaris únics als seus vídeos en els últims sis mesos.

Instagram Stories s'està menjant el terreny de Snapchat

La nova funció començarà a estar disponible als telèfons espanyols al llarg del dia d'avui. Els continguts efímers es publicaran com a ' Estat' en el nostre perfil de contacte. No obstant això, els que decideixin publicar-los podran triar a quina audiència arriben els nostres estats. La novetat també obre la porta a oportunitats de fer publicitat.

Amb 'Status', WhatsApp es renova en el seu vuitè aniversari. A l'inici, la seva única funció era la missatgeria instantània. No obstant això, la gent feia servir l'aplicació per canviar el seu estat i la seva fotografia, per la qual cosa s'ha decidit apostar per aquesta línia. En menys d'una dècada, WhatsApp ha aconseguit 1.200 milions d'usuaris mensuals, que envien una mitjana de 60.000 milions de missatges diaris, dels quals 3.300 milions contenen fotografies, 760 milions de vídeos i 80 milions de gifs.