Un gadget que et diu quina avaria té el teu cotxe només escoltant-lo

Ets dels que porta el cotxe al mecànic perquè fa un 'soroll estrany'? L'startup 'Augury' ha fet negoci a base d'identificar què significa cada so fora del normal amb què qualsevol màquina t'avisa que quelcom falla. Un nou sistema (per a iPhone) és capaç d'escoltar-les mitjançant la intel·ligència artificial, i d'identificar quina és l'avaria que tenen abans que hagis d'anar al mecànic.

Per fer-la servir, caldrà disposar d'un gadget que és el sensor de so i registra els sorolls de motors i bombes, compara les dades als enregistraments de màquines de què disposa i determina si el que analitza funciona o no adequadament. Només caldrà connectar un sensor magnètic al cos de la màquina, que enviarà la informació a l'iPhone connectat a través d'una aplicació.

540x306 Una imatge del gadget publicada a la pàgina de la companyia

Per ara la companyia, amb seu a Nova York i Haifa, Israel, es concentra en diagnòstics per a edificis comercials de calefacció, ventilació i sistemes de refrigeració, però aspira a fer-se popular per a qualsevol avaria en màquines grans i també entre els conductors, ha assegurat a l''MIT Technology Review'. L'aplicació pot ser útil per als tècnics, però també per als usuaris, que si són capaços d'identificar problemes abans d'anar a l'especialista poden estalviar-se diners.

La intel·ligència artificial ha fet un gir en la manera en què les màquines són capaces de processar el so. Els assistents de veu són un dels grans avanços en el sector tecnològic de l'any. El seu èxit és que avui en dia les màquines són capaces d'interpretar el so i respondre'n amb una precisió semblant a la humana. L'aplicació d'Augury és capaç d'identificar què falla en un cotxe sense la necessitat de rebre una instrucció clara per part d'un humà.