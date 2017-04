Impulsiu, amb baixa autoestima i ansietat: el perfil d'un 'addicte' al mòbil

Cada vegada més investigadors consideren que l' ús abusiu de l''smartphone' es pot considerar una addicció com ho és la ludopatia. Malgrat que la patologia no està encara reconeguda en els manuals, un estudi de la Universitat Complutense de Madrid conclou que aproximadament el 5% de la població de l'Estat d'entre 15 i 65 anys pateix una addicció al mòbil, i el 15,4% en fa un ús de risc (l'empren més de 3 i 4 hores al dia). Malgrat que, segons José De Souza, un dels autors de l'informe, la xifra no és alarmant en comparació amb altres països, sí que indica que un ús incontrolat del telèfon ens pot portar a tenir problemes físics, personals i relacionals de la mateixa manera que qualsevol droga.

El perfil de l'addicte al mòbil és especialment impulsiu, explica De Souza: "és una persona vulnerable, amb un caràcter variable, ansiós, amb baixa autoestima, i també és probable que consumeixi altres substàncies. Amb aquest caràcter és més fàcil caure en el descontrol, que és el que determina l'addicció".

Per arribar a aquestes conclusions, els investigadors han treballat sobre una mostra de 1.126 persones de 17 comunitats autònomes, mitjançant qüestionaris i entrevistes per intentar determinar el paral·lelisme entre l'addicció a una substància i 'l'addicció al comportament'. Segons De Souza, ambdues són molt similars: "Es defineixen en què l'individu manifesta la necessitat d'obtenir cada cop més, presenta el síndrome d'abstinència, un consum sense control tot i saber que el perjudica, així com un deteriorament en el seu entorn físic, laboral i familiar".

Per què abusem del telèfon?

En un reportatge publicat recentment pel diari 'The New York Times', diversos experts en la matèria asseguraven que els mitjans interactius semblen donar resposta a impulsos similars als que fan que els joves experimentin amb drogues, com ara la recerca de noves sensacions o el desig d'independència. Després d'investigar-ho, De Souza creu que sí: "la persona que necessita drogar-se necessita el que s'anomena 'novetat estimular', és a dir, estimulació constant. És algú que s'avorreix amb molta facilitat".

L'investigador està treballant en un segon estudi sobre el perfil de l'addicte al mòbil, pendent de publicació, en què s'identifiquen dos tipus d'enganxats al mòbil: "Per una banda, les persones que treballen molt i en el seu ambient de feina s'utilitza molt. En segon lloc, hi ha gent amb un baix nivell cultural, a l'atur, amb molt de temps d'oci, que utilitza el mòbil de manera desordenada, per entrar a les xarxes socials, jugar...etcètera. Ambdós fan un ús abusiu del telèfon".