L’anàlisi d’Antoni Bassas: 'Albiol va dir que els Mossos havien actuat com la Gestapo'

El PP i Ciutadans governaran Andalusia amb el suport de la ultradreta. El pacte el van firmar el PP i Vox; Ciutadans no va voler sortir a la foto, es va amagar, va deixar la negociació en mans del PP. Avui sentiran que el PP i Ciutadans no han fet res de dolent, que el pacte que van firmar ahir no deroga la llei de violència de gènere, ni la d’igualtat LGTBI ni expulsa immigrants. Però el mal no és el contingut del pacte, és el pacte amb l’extrema dreta. Això que han fet el PP i Ciutadans, a França i Alemanya no es fa. Es fan cordons sanitaris per no deixar entrar l’extrema dreta a les institucions. La ministra d’Afers Europeus francesa va dir ahir: “No hi pot haver cap compromís amb un partit d’extrema dreta que enarbori valors que són totalment contraris a nosaltres”.

Aquí no. El PP i Ciutadans estan tan amoïnats per perdre vots cap a l’extrema dreta, es barallen tant per la bandera (i en algunes qüestions coincideixen tant amb Vox), que no han tingut cap vergonya de pactar-hi. Ja he dit que Ciutadans sí que en tenia una mica, i per això no s’ha fet la foto. Però és ben clar que si Ciutadans tindrà consellers al govern andalús i aquest govern haurà sigut possible gràcies a un pacte del PP amb Vox, el partit taronja no pot fer que s’ho mira des de la finestra.

Ara hi ha mitjans espanyols que troben que Vox és masclista, homòfob i anticonstitucional en general. On eren quan Vox ha fet de braç ultradretà de la llei com a acusació particular contra els presos polítics catalans?

Mentrestant, no perdin de vista l’altra notícia de les últimes hores.

Les 16 querelles i una denúncia contra els Mossos d’Esquadra per espionatge s’han arxivat. Recordem que tot va començar quan la jutge Lamela, des de l’Audiència Nacional, va autoritzar la Policia Nacional a intervenir caixes de documentació que els Mossos transportaven en una furgoneta fins a la incineradora de Sant Adrià de Besòs, el 26 d’octubre del 2017. Va ser molt desagradable perquè la policia espanyola va interceptar la furgoneta dels Mossos amb les armes a la mà.

Aleshores la Brigada d’Informació de la Policia Nacional va agafar les caixes amb els papers i va redactar un informe segons el qual els Mossos tenien una unitat secreta que espiava polítics, periodistes i, fins i tot, comandaments de la mateixa policia. A polítics com Albiol els va faltar temps per posar-se la paraula Gestapo a la boca.

Per cert, avui ens miràvem aquella roda de premsa i vegin com acabava:

Ahir el jutge va dir que “no hi ha cap intromissió en cap fitxer secret, no s’ha intervingut cap telèfon, no s’ha interceptat correspondència ni s’ha entrat en cap domicili”.

Llibertat per a tots els empresonats, per als processats, per als exiliats.