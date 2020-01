L’anàlisi d’Antoni Bassas: ‘Junts per Catalunya, a la recerca de candidat/a’

Tal com els vam avançar ahir, el president Quim Torra va donar per acabada la legislatura i va salvar els pressupostos.

La decisió la va prendre dimarts a la nit, quan els presos polítics Junqueras, Turull, Romeva, Forn, Rull i Bassa van marxar del Parlament per tornar a les presons, i el president va sopar a Palau amb un grup reduït de membres del Govern i de col·laboradors.

Com que Torra i la part del Govern de Junts se sentia traïda per Torrent, algú va proposar fer fora Esquerra del Govern, o almenys fer fora el vicepresident Aragonès, però era clar que si Torra expulsava els socis, corria el risc que Esquerra digués que Torra era culpable que no s’aprovessin els pressupostos i això no ho volien Torra, ni Puigdemont. Perquè hi ha molts diners a repartir.

En aquesta pàgina amb infografia que hem publicat avui hi trobaran l’augment de gairebé totes les partides. Només en Sanitat es passa de 8.800 milions a 9.700 milions. O educació, de 5.600 a 6.700 milions. És normal que ningú se’l vulgui perdre i ja els asseguro que una de les batalles dels pròxims dies serà capitalitzar l’aprovació dels pressupostos.

En resum, que la trencadissa s’ha fet a la catalana, o sigui, sense gaire soroll i amb una maniobra que quedarà per als llibres d’història política, que és marxar però abans aprovar uns pressupostos que aplicarà un altre govern. I encara una altra excepcionalitat: convocar eleccions anticipades sense anunciar la data. Per què?

Entre altres raons, però fonamentalment, perquè Junts per Catalunya encara no té candidat a la presidència de la Generalitat. O sigui, el president Puigdemont anirà a les llistes, però deixant el número 1 al candidat a la presidència de la Generalitat. Apuntin aquests noms: els dels consellers Damià Calvet o Jordi Puigneró. O una candidata. Laura Borràs té oberta una causa amb la justícia i abans-d’ahir ja no va assistir al sopar de Palau, i sembla que les seves opcions han baixat. Hi ha la possibilitat que Junts s’inclini per una diputada, però això està per veure. Això voldria dir el president Puigdemont fent mítings fins a Catalunya, a l’altra banda de la ratlla de la frontera franco-espanyola, donant suport al candidat o candidata. De fet, a finals de febrer, Puigdemont espera una gentada a Perpinyà. I Esquerra amb Pere Aragonès de candidat, sense que Oriol Junqueras pugui anar a les llistes (i, per tant, participar en mítings des de la presó) tret que es decretés una amnistia, cosa que no sembla possible. De tota manera, a Junqueras el veurem i l’escoltarem, a partir d’ara, perquè el departament de Justícia ha autoritzat les entrevistes a les presons amb càmeres, i aquest cap de setmana Junqueras sortirà a La Sexta entrevistat per Jordi Évole, en castellà i per a tot Espanya, per tant, posant l’interès a ser vist i sentit pels catalans que no viuen a TV3.

En fi, és curiós pensar que probablement, cap dels dos socis de govern tenia pressa per anar a eleccions, però són els que les defensen en la fórmula que Torra les ha convocat.



Quan seran?



Aquí tenen un calendari possible, amb la informació que, encara que el president Torra fos definitivament inhabilitat, es podrien aprovar els comptes. Sembla que a partir de mitjans de maig ja aniríem a eleccions.

Final d’aquesta temporada del Procés: el govern efectiu no ha sabut trobar la unitat estratègica dels partits, Torra ha sigut un president interí i ara anem a un temps nou en què Esquerra, Junts per Catalunya i el PSC es disputaran la primera posició, en què Ciutadans baixarà molt, entrarà Vox i la CUP pujarà, i el signe del nou govern és tot una incògnita.

No dubtin que les clavegueres de l’Estat, polítiques, judicials i policials, intentaran intervenir en la campanya i en el resultat electoral.

Llibertat per als presos polítics, per als processats, per als exiliats. I que tinguem un bon dia.