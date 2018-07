L'anàlisi d'Antoni Bassas: 'Festa pels presos a Palafrugell i el ‘Cuéntame’ de Casado'

La setmana passada vam entrevistar aquí, al plató de l’ARA, Susanna Barreda, la dona de Jordi Sànchez.

Va expressar el temor que el seu marit i la resta de presos polítics no tinguin un judici just. Compartim el temor, un cop tots li hem vist el truc al jutge Llarena: la seva única fal·lera és poder condemnar tothom per rebel·lió i sedició. Si no pot, com ha passat amb Puigdemont i la resta d’exiliats, no els vol jutjar. Els deixa anar, retira les euroordres. Recordem que Llarena ha sigut capaç de parlar d’ell mateix a les interlocutòries: hi ha aquell cèlebre auto en què no deixava Sànchez anar al seu debat d’investidura perquè no continués delinquint i en què arribava al procés com “una estrategia que sufrimos”. Així, el jutge se situava com a víctima.

Sànchez, com Cuixart, ja fa més de nou mesos que és a la presó pel vergonyós muntatge d’haver-se enfilat a un cotxe de la Guàrdia Civil. Doncs bé, al final de l’entrevista, la senyora Barreda va anunciar això:

La festa per Jordi Sànchez i tots els presos polítics serà demà, a Palafrugell, i l’ha organitzat l’ANC sota el lema ‘El teu lloc és aquí’, per homenatjar Sànchez i la resta de presos polítics i exiliats, aquest dissabte 28 a Palafrugell. L’entrada és lliure, hi intervindran un munt d’artistes i els diners que es recaptin en menjar i beguda aniran a la caixa de solidaritat.

Aquesta iniciativa solidària contrasta amb la bel·ligerància d’ahir a Barcelona del nou president del PP, Pablo Casado, que ahir va anunciar a Barcelona que presentaria al Congrés una reforma del Codi Penal per afinar el delicte de sedició (amb la qual cosa admet implícitament que els casos de Sànchez i Cuixart, i de la resta, no són de sedició).

"Casado té 37 anys, però exhibeix un pensament polític i social molt poc jove, sembla un governador civil sortint del franquisme i integrant-se a la UCD"

De Casado ja n’hem parlat aquí: el PP es va espantar el 21-D, quan va veure el seu resultat (4 diputats) i el resultat de Ciutadans (37 diputats), i un corrent anti Rajoy i Soraya (un corrent d’aires de procedències aznarianes) va doblar l’aposta. Calia ser més dur encara en la resposta judicial i policial a Catalunya. Res de fer política: banderes als balcons i “A por ellos!”. Casado té 37 anys (va néixer poc després del cop d’estat del 23-F), però exhibeix un pensament polític i social molt poc jove, sembla un governador civil sortint del franquisme i integrant-se a la UCD, tipus Martín Villa (i aquí rau bona part del seu èxit a les primàries populars, sobretot entre els votants més grans). Casado estaria content si pogués ser un personatge de ‘Cuéntame’. O de ‘Crónicas de un pueblo’.

Aquesta posició dura amb Catalunya és la de la meitat del Congrés de Diputats. Així doncs, a Catalunya, un combinació d’estratègia política conjunta del sobiranisme, pressió al carrer i victòries electorals sostingudes és fonamental per derrotar els que miren Catalunya amb ulls de reconquesta.

Una festa com la de demà a Palafrugell, encara que sigui estranya perquè els homenatjats no hi podran ser, és una resposta de cap de setmana d’estiu a l’altura.

Llibertat per a tots els empresonats, per als processats, per als exiliats.