L’anàlisi d’Antoni Bassas: ‘La policia patriòtica delinqueix però a Sánchez l’ofèn el que va dir Guardiola el 2017’

No sé si va ser en un tuit o en un article, però l’altre dia vaig llegir que, tal com que anava la precampanya, de les pròximes eleccions al Congrés en sortiria un “hemicirc”.

I certament. En l’episodi d’ahir Casado diu que Pedro Sánchez s’estima més pactar amb (cito textualment) “els que tenen les mans tacades de sang que amb els que les tenen pintades de blanc”. La candidata paracaigudista diu que el problema d’Espanya és que partits com el mateix PP van acceptar el nacionalisme català (cito textualment) “com a animal de companyia”. I per la seva banda, Albert Rivera va proposar que la canalla estudiï una assignatura de Constitució espanyola que seria obligatòria.

Quan semblava que al dia no hi cabien més insults ni més acudits, va venir el diari esportiu ‘Marca’ a demostrar que l’espai polític és gasós, perquè la matèria s'expandeix per ocupar tot el volum disponible.

Resulta que ‘Marca’ publica avui una entrevista amb el president del govern espanyol Pedro Sánchez. Home, Pedro Sánchez jugava a bàsquet… Què hi deu dir? Com deu aprofitar l’actual president i favorit a les enquestes el fet d’aparèixer en un diari amb tanta difusió?

Doncs aquí ho tenen: “M’ofèn que Guardiola digui que Espanya és un país autoritari”.

No és que l’entrevista vagi de Procés, precisament, perquè la pregunta sobre Guardiola és la penúltima: “Li molesta quan Pep Guardiola parla d’Espanya com un estat autoritari i repressiu?” I Sánchez contesta que sí, perquè no és veritat, i que, segons alguns mitjans, aquest estat autoritari li va oferir ser entrenador de la roja.

Avui en Pep Guardiola té partit de Champions, però després no crec que trigui gaire a contestar Sánchez. Tot ve de l’acte conjunt d’Òmnium, l’ANC i l’AMI, a Montjuïc, el juny del 2017. El Govern havia demanat a Rajoy que negociés un referèndum, Rajoy va dir que no i en l’acte en defensa de la consulta, Pep Guardiola va llegir un manifest en què deia això: "Demanem a la comunitat internacional que ens ajudi. Apel·lem a tots els demòcrates d'Europa i del món que ens recolzin en la defensa dels drets avui amenaçats a Catalunya, com el dret a la llibertat d'expressió política i el dret a vot; a enfrontar-nos als abusos d'un estat autoritari".

Que ‘Marca’ pregunti per Guardiola es pot entendre, que tituli així en portada és el seu dret, encara que ja són ganes.

Però, pel que fa la resposta de Sánchez (“M’ofèn que Guardiola digui que Espanya és un país autoritari”), potser li hauria de preocupar més que Espanya ho sigui que no pas que algú ho digui. Perquè l’Estat ja investigava policialment el Procés des del 2015, ja havíem sentit “Les hemos destrozado el sistema sanitario” i “Esto la fiscalía te lo afina” i la policia patriòtica regnava impunement. La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ja estava judicialment enfilada. I això només era un aperitiu de l’autoritarisme que va venir a continuació: provoquen a la seu de la CUP, peguen per votar, empresonen Sànchez i Cuixart pel 20-S i mantenen en presó preventiva durant més d’un any polítics per delictes que no han comès. ¿O li va sonar bé a Sánchez que el president del Tribunal Suprem digués que el basament últim del dret de l’Estat és la unitat d’Espanya?

Com que la vida és plena d’ironies, resulta que ahir va quedar imputat per presumpta revelació de secrets un col·laborador de Pedro Sánchez a la Moncloa, el director d'Informació Nacional Alberto Pozas, que va haver de dimitir divendres passat, un cop es va fer públic que el comissari Villarejo va dir davant el magistrat que Pozas li havia fet arribar quan era director de la revista 'Interviú' un 'pen drive' amb informació de Podem d'un telèfon d'una antiga col·laboradora de Pablo Iglesias.

Això no fa els estats autoritaris?

Aquesta és l’ofensa que hauria de preocupar al president del govern espanyol.

Llibertat per als presos polítics, per als processats, per als exiliats.