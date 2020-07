L’anàlisi d’Antoni Bassas: ‘Mojito de litre amb canyes per a grup’

Hola, com estan?

Com estan? Ja els hi dirà el president de la Generalitat, com estan: “No vull tenir 7.000 morts sobre la taula altra vegada”.

Aquesta matí, Quim Torra ha comparegut d’urgència, amb un to de de preocupació, advertiment, per dir que la situació és “massa crítica” per no sortir, que l’increment de casos “és preocupant” i que ens enfrontem als deu dies més importants de l’estiu.

I què vol dir que la situació és crítica? Doncs que es comença a notar molt l’impacte dels casos en l’atenció primària, i que per això aixecava la bandera vermella.

Torra s’ha dirigit als joves: “M’adreço especialment als joves, avui una botellada o botellón no és una festa, és un acte d’insolidaritat, penseu-hi. La majoria dels afectats són gent jove com vosaltres, sigueu responsables”.

I ha posat d'exemple aquesta situació: els joves surten, tornen a casa amb els pares, els pares van a veure els avis... És vital que la gent amb més ganes de passar-se al carrer més hores, i més junts, o sigui els joves, entenguin que s’han d’estar de segons què, i que ho han de fer per ells i pels altres. Estar-se de què? Doncs estar-se d’això:

A Sabadell, celebracions com si no hi hagués rebrot. 🤦🏻‍♂️ pic.twitter.com/wMUyBa4kcd — Àlex Hinojo (@AlexHinojo) July 26, 2020

La celebració de l’ascens del Sabadell a Segona Divisió A, ahir a la nit a Sabadell. Així no. O llocs on serveixen mojitos de litre amb tot de canyes perquè se’l begui tot el grup. Això passa a Catalunya, i no parla gens a favor de la responsabilitat del bar que serveix així la beguda.

El missatge del president avui, si es pot fer aquest creuament conceptual, és d'una serenitat angoixada. No ha dit no a fer vida social, sinó que en fem amb responsabilitat. A aquestes altures, tothom hauria de saber què vol dir això, perquè si no lleparem. Pensem en nosaltres i les nostres famílies, en els metges, en els sanitaris dels centres d'atenció primària o CAPs, sobre els quals comença a recaure la feina de salvar vides.

Una nota final de la compareixença de Torra: quan li han preguntat sobre la missa que el cardenal arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, va celebrar ahir a la Sagrada Família sense permís del Procicat, Torra ha tingut paraules dures, potser les més dures que hem sentit en 43 anys de Generalitat restaurada per al cap de l’Església catòlica de Barcelona: “Com a president de la Generalitat em sembla molt bé que el cardenal Omella apel·li a la llibertat de culte religiós, però lamento que durant tots aquests anys s’hagi oblidat de la Constitució i els drets fonamentals. Lamento que durant aquests anys el cardenal Omella no hagi alçat ni un cop la veu per condemnar la situació de repressió que viu Catalunya. Els meus referents són Pere Casaldàliga i Ernest Cardenal, soc amic de mossens que treballen a Bellvitge i a la Mina. Per a mi l'Església és l'Església dels pobres”.

Tot això ve de lluny: ve de quan Omella, a la missa pels assassinats als atemptats de Barcelona i de Cambrils, en presència dels reis d’Espanya, es dirigeix “ al presidente de la autonomía” i a la “ policía de la autonomía”. I de quan intenta fer de mitjancer entre el govern espanyol i el català l'octubre del 2017 i acaba dient-li a Puigdemont (segons el president, sense cap respecte): “Si us heu saltat la llei, ara no us espereu segons què”. I ve de quan les famílies dels presos creients el van anar a veure i van rebre la fredor com a resposta. Ahir a TV3 Puigdemont va dir que Omella s’havia comportat més “com un home d’estat que com un home d’Església”.

Son dies crítics pel que fa a la situació sanitària, i venen dies encara més crítics pel que fa a la situació econòmica. Mirem entre tots de no prendre més mal.

El nostre reconeixement per als que treballen a primera línia, un record per als que pateixen, per als presos polítics, per als exiliats, i que tinguem un bon dia.