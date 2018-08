Torra rep Felip VI, Ana Pastor i Carlos Lesmes acompanyat de Laura Masvidal i els recorda que Forn és a la presó

Un any després dels atemptats del 17 d'agost, una de les principals absències en els actes de record a les víctimes és la de qui aleshores era conseller d'Interior, Quim Forn. Empresonat a Lledoners per l'1-O, el seu lloc a la comitiva oficial de la Generalitat l'ha ocupat la seva esposa, Laura Masvidal, que al costat del president de la Generalitat, Quim Torra, ha rebut les autoritats espanyoles quan arribaven a plaça Catalunya.

Així, a mesura que Felip VI, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez; la presidenta del Congrés, Ana Pastor; el del Senat, Pío García Escudero, i el del Tribunal Suprem, Carlos Lesmes, saludaven Torra, aquest aprofitava per presentar-los Masvidal i explicar-los que el seu marit, l'exconseller Forn, estava a la presó.

Aquest matí el president de la Generalitat ja havia explicat que ell saludaria a tothom, però que ho faria deixant constància de la situació excepcional que travessa Catalunya, amb dirigents independentistes a la presó i a l'exili.

En declaracions a RAC1 després de l'acte, Torra –que també lluïa una xapa amb la cara de Quim Forn a la solapa– ha explicat com ha anat la trobada amb la delegació estatal: "He dit a cadascuna de les personalitats que m’han vingut a saludar: aquí hi ha la senyora Forn, el seu marit és a la presó. Potser és la primera vegada que saludaven la dona d’un pres polític. Alguns han quedat impactats".