Avui arrenca a Reus la tretzena edició del Memorimage

Andrea Motis, the quiet trumpet, de Ramon Tort, és el film inaugural de la tretzena edició del Festival Internacional de Cinema de Reus Memorimage, que arrenca avui a la capital del Baix Camp i s’allargarà fins dissabte. Es tracta d’una història íntima i carregada d’emocions d’un moment únic, en què la trompetista decideix fer un salt en la seva carrera professional. Es projectarà avui a partir de les 21 hores al Teatre Bartrina i després hi haurà una actuació d’Andrea Motis i Joan Chamorro.

El Memorimage 2018 se celebrarà al Teatre Bartrina i al CIMIR, i aquest any com a novetat s’hi afegeix el Centre Cultural Castell del Cambrer. En la secció oficial destaquen el documental Deaf child, la història d’un nen que va néixer sord i que, ja d’adult, reflexiona sobre la seva infantesa i joventut; No intenso agora, un film d’autor bastit a través d’imatges d’arxiu de la Revolució Cultural de la Xina i també de França; o Txecoslovàquia i Brasil, que investiga i reflexiona sobre diversos esdeveniments i els seus protagonistes. Dissabte tindrà lloc la cloenda amb l’entrega de premis i la projecció d’ Out, un documental en què diferents joves gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals d’arreu del món enregistren el moment d’explicar a les seves famílies la seva orientació sexual.