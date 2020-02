El FIC-CAT busca joves crítics cinematogràfics

Un any més, el FIC-CAT comptarà amb el programa Nova Crítica, una activitat adreçada a joves crítics cinematogràfics que vulguin viure en primera persona l’experiència de cobrir un festival de cinema i la seva selecció oficial, amb un professional com a tutor. Durant el festival, els seleccionats i seleccionades escriuran i editaran crítiques cinematogràfiques i faran entrevistes als equips de les produccions de la selecció oficial per al blog digital del FIC-CAT, i també podran lliurar el Premi Nova Crítica a la producció que considerin més valuosa artísticament.

Les persones interessades hauran d’escriure a comunicacio@fic-cat.cat posant “Nova Crítica” i el seu nom complet a l’assumpte, i annexar al correu el seu currículum amb les dades personals i de contacte, els estudis realitzats i en procés, els idiomes i l’experiència professional, i una crítica en llengua catalana de 500 paraules com a màxim d’una pel·lícula. Els aspirants hauran de disposar d’ordinador portàtil, disponibilitat completa els vuit dies del certamen -del 6 al 13 de juny a Roda de Berà- i una bona comprensió i expressió escrita en llengua catalana. Les despeses de l’allotjament aniran a càrrec del festival. Per a més informació es pot accedir a l’espai Nova Crítica de la web del FIC-CAT.