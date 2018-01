El FIC-CAT 2018 ja té el seu espot

“Un gàngster ha quedat amb algú en una peixateria, però tot apunta que és al lloc equivocat...” Aquest és el fil conductor de l’espot del Festival Internacional de Cinema en Català (FIC-CAT) 2018, realitzat per The Kill Screen i estrenat aquest divendres, 19 de gener, en més de 35 sales dels cinemes OCINE d’arreu de Catalunya, gràcies a la col·laboració de Jaume Pahissa i la cadena de cinemes, col·laboradors des de la primera edició del festival.

L’estètica de l’espot, segons els realitzadors Cris Gambín i Toni Pinel, és totalment cinematogràfica, és cinema fet espot. Si bé en els espots hi preval el llenguatge publicitari, l’espot del FIC-CAT és una petita pel·lícula, amb una història de cinema negre amb un punt d’humor. Els realitzadors han volgut jugar amb els colors del FIC-CAT, el negre i el vermell, i alhora han utilitzat una estètica que recorda l’estil de Frank Miller, però també hi són presents influències com les de Quentin Tarantino, Robert Rodríguez o els germans Coen.

L’espot es va rodar a Roda de Berà durant el mes de desembre i aquest dissabte s’estrena a la web i a les xarxes socials del FIC-CAT, q ue se celebrarà del 4 al 10 de juny a la mateixa localitat.