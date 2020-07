El Festival Roca Foradada s’adapta al covid-19

La regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Torredembarra ha presentat la dotzena edició del Festival Roca Foradada amb un programa que aplega cinc actuacions entre el 18 de juliol i el 22 d’agost. Havaneres, cançó d’autor, pop metafísic i swing, a un preu molt assequible: 6 euros l’entrada i preus reduïts de 5 euros per a diversos col·lectius. Enguany el festival aposta per un referent de l’escena musical femenina com Maika Makovski i dos músics potents com Roger Mas i Ferran Palau.

La regidora de Cultura, Núria Batet, ha explicat que enguany el festival està marcat per les condicions de seguretat sanitària pel covid-19. Per aquest motiu, tots els concerts es faran al recinte de la Roca Foradada, al port de Torredembarra, per poder garantir un correcte control d’aforament, mentre que s’eliminaran els escenaris de Clarà i de Baix a Mar. De fet, l’aforament es veurà limitat a la meitat, amb l’oferta de 200 entrades per concert, que seran numerades.

La primera actuació musical tindrà lloc aquest dissabte, 18 de juliol, a les 22.30 h, amb el grup d’havaneres de Calella Port Bo. Els següents a pujar a l’escenari seran Roger Mas (26 de juliol, 22.30 h) i Maika Makovski (1 d’agost, 22.30 h). Més informació i venda d’entrades a: www.torredembarra.cat.