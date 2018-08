L’Hospitalet de l’Infant recrea el seu passat medieval

Al voltant de l’emblemàtic hospital gòtic de l’Hospitalet de l’Infant se celebrarà el XXIII Mercat Medieval d’aquest poble els dies 31 d’agost i 1 i 2 de setembre. Durant aquests dies a la zona ubicada entre les places Berenguer d’Entença, del Pou i Catalunya hi haurà un centenar de parades de productes d’artesania, d’alimentació i de teràpies naturals, entre d’altres. També s’hi faran activitats, com ara cercaviles, espectacles de circ, foc i teatre, exhibicions de vol d’aus rapinyaires, un sopar medieval, tallers i demostracions d’oficis tradicionals, així com un seguit de propostes lúdiques per als infants.

Com a novetats tenim que a la plaça del Pou els dies 1 i 2 (de les 11.30 a les 14 h, i de les 18.30 a les 21 h) hi haurà una exposició d’armes i un campament medieval on es faran diverses recreacions històriques (de la vestimenta dels cavallers, de la cuina, de les lluites de l’època i de la cerimònia dels templers). Els visitants tindran al seu abast nous tallers d’oficis antics (de terrissaire, de bufador de vidre; de teixir, de filar, de tints naturals i de cardar llana). A més, hi haurà tallers per a la mainada: de pintura de l’escut de l’Hospitalet fet en fang; de destil·lació de plantes en un alambí, i un taller en què es teixirà una bufanda gegant.