Maspujols, segon municipi que inicia el projecte La Bona Brossa

El municipi de Maspujols va començar el 6 d’abril el projecte La Bona Brossa, i vol destinar els diners aconseguits amb l’increment de la recollida selectiva a millorar la piscina del poble com a espai de trobada i convivència. L’objectiu és aconseguir 5.500 euros amb la recollida selectiva per invertir en aquest projecte. L’inici de campanya va consistir en un acte festiu i informatiu que va començar a dos quarts de sis de la tarda al replà de l’església. Prèviament, els xiquets del municipi havien estat convocats en una “operació secreta” que havia de contribuir a donar l’inici de La Bona Brossa a Maspujols.

Els veïns van conèixer La Bona Brossa de la mà del grup motor de Maspujols, format per una dotzena de voluntaris que viuen al poble i que són els que han determinat el projecte mitjançant un procés participatiu, i que també són els encarregats d’impulsar les accions de difusió de La Bona Brossa a Maspujols.

L’inici de La Bona Brossa va comptar amb un espectacle de màgia a càrrec de Dr. Trash, que va explicar trucs i consells màgics per incrementar la recollida selectiva. A continuació el grup motor va explicar el projecte de millora de la piscina, es va oferir un berenar popular i es va fer una cercavila amb el grup Batukat, a més de repartir entre el veïnat cubells i bosses per a la recollida selectiva de la matèria orgànica i de la resta de fraccions (envasos lleugers, envasos de vidre i paper o cartró). L’inici de La Bona Brossa va acompanyada, a més, de la renovació de tots els contenidors del municipi destinats a la recollida dels diferents tipus de residus.

Objectiu: arribar al 60% en un any

Actualment Maspujols està en el 25% de mitjana en la recollida selectiva, i l’objectiu és que s’arribi al 60% de mitjana en un any. Aquest increment suposarà per a Maspujols disposar de 5.500 euros, que el grup motor ha determinat invertir en millorar l’espai de la piscina del poble.

Cal recordar que el primer municipi en iniciar el projecte va ser Vilanova d’Escornalbou, i que després de Maspujols es posaran en marxa l’Aleixar i Riudoms. Aquests són els quatre municipis de la comarca que formen el grup pilot en què es prova aquesta nova manera d’enfocar la recollida selectiva a partir dels principis de l’economia circular, del valor econòmic dels residus i del retorn a la ciutadania del fruit del seu esforç mitjançant l’execució al municipi d’un projecte que beneficia tot el poble.

LA RECOLLIDA SELECTIVA POT TENIR TAMBÉ UN VALOR SOCIAL

La Bona Brossa és un projecte impulsat per l’empresa pública comarcal Secomsa i pel Consell Comarcal del Baix Camp, amb la col·laboració en aquest cas de l’Ajuntament de Maspujols. Es basa en els principis de l’economia circular i en el valor econòmic que tenen els residus procedents de la recollida selectiva, i vol aconseguir que els municipis arribin al 60% de mitjana anual de recollida selectiva de qualitat exigit per la Unió Europea als seus estats membres. La Bona Brossa pretén que la ciutadania percebi directament i de manera tangible els beneficis de fer a casa una bona recollida selectiva de les diferents fraccions dels residus. Per aquest motiu, els diners que aconsegueixi Secomsa amb l’increment de la recollida selectiva en cada municipi seran retornats a la població perquè els inverteixi en un projecte social proposat i decidit per la ciutadania que beneficiï el conjunt del poble.