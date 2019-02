El 7è TEDxReus se celebra el 16 de març al Bartrina

El TEDxReus torna el 16 de març amb el concepte orígens com a punt de partida nuclear, primitiu, de qualsevol creació humana, com a fil conductor. El Teatre Bartrina acollirà a partir de les quatre de la tarda la setena edició del TEDxReus, un esdeveniment que reivindica les idees, les vivències i el coneixement en l’àmbit local que comptarà aquest any amb vuit ponents i dues actuacions musicals i serà presentat per la periodista i escriptora Anna-Priscila Magriñà.

En aquesta edició, el TEDxReus serà paritari, amb la presència de quatre dones i quatre homes entre els conferenciants. Les ponents convidades, en aquest cas, seran Agnès Riera, esportista i docent en l’àmbit esportiu, i Magda Barceló, coach de lideratge i aprenentatge organitzacional. També hi seran Marta Domènech, exdirectiva de la marca Mango de l’Hotel-Hostal Sport de Falset, i Mercè Gisbert, doctora en ciències de l’educació i catedràtica de tecnologia educativa del departament de pedagogia de la URV.

Pel que fa als conferenciants masculins, participaran en la trobada Albert Velasco, doctor en història de l’art per la Universitat de Lleida i conservador del Museu de Lleida, i Ignasi Llorente, expert en les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) i autor del conte infantil Mai no oblidaré el teu nom. Els acompanyaran Miquel del Pozo, arquitecte de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB) i autor del projecte de difusió cultural #MA140 - Mirar al Arte en Twitter, i el periodista Toni Orensanz, guionista freelance i autor de L’òmnibus de la mort i El nazi de Siurana.

Les entrades per assistir al TEDxReus 2019 estan a la venda per 19 euros i es poden adquirir a través de la pàgina web tedxreus.com. Els joves de menys de 25 anys tindran un descompte i l’entrada els costarà 15 euros.