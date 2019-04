El TEDxTarragona serà el 18 de maig

El TEDxTarragona arriba enguany a la cinquena edició, i una de les grans novetats és que serà en dissabte, concretament el 18 de maig, i inclourà activitats com tallers i trobades de networking al matí, que s’afegiran a les característiques xerrades, que es duran a terme a la tarda. El que no varia és l’escenari: el Palau de Congressos de Tarragona.

El tema central al voltant del qual girarà l’esdeveniment tarragoní serà Batecs. Tal com ha explicat el responsable de l’equip organitzador, Agustí Lopez, “el que es vol compartir aquest any al TEDxTarragona són idees que val la pena difondre amb persones que portaran batecs de diferents intensitats, amb el seu ritme, la seva cadència i les seves vivències i que aportaran noves visions a la comunitat”. La presentació es va fer el 20 de març a la Sala Trono en l’anomenada Premiere del TEDxTarragona.

Per celebrar que l’esdeveniment arriba a la cinquena edició, la presentació va estrenar un nou format: el periodista Enric Company va ser l’encarregat de conduir l’acte en format late show i va comptar amb la participació de la cantautora Maria Jacobs.

Enguany pujaran a l’escenari del Palau de Congressos Neus Roig, tarragonina i doctora en ciències humanes i socials, que ha fet la seva tesi doctoral sobre els més de 300.000 nadons robats a l’Estat; Ramon Gras, investigador a Harvard en innovació urbana, que ha analitzat els 50 districtes més innovadors dels Estats Units per poder identificar els factors que fan alliberar el potencial de persones i col·lectius; Beatriz Muñoz, bloguera especialitzada en educació amb el mètode Montessori; Lluís Miquel Hurtado, periodista tarragoní especialitzat en periodisme internacional i que treballa en països com Turquia, Iran i Síria; Sani Ladan, camerunès, activista per la defensa dels drets humans, especialment en el camp de les migracions; Antonio de la Orza, funcionari de presons i poeta i filòsof, que acostarà el món penitenciari; Laia Barbarà, enginyera i MBA en el focus en la relació entre ciutats i clima, que defensa donar suport a la transició cap a una societat sostenible a través de la tecnologia i l’empoderament; Miguel Ángel Hurtado, metge i activista denunciant dels abusos sexuals a Montserrat; i Marta Roqueta, analista de gènere i periodista, fundadora i editora de la revista digital Zena, sobre cultura popular amb perspectiva de gènere.

A més, també hi participaran tres alumnes de les escoles que formen part dels TED-Ed Clubs. Les Carmelites i els col·legis Sant Pau i Sant Sebastià dels Pallaresos han creat petits grups que s’autoorganitzen per, aprofitant la metodologia de TED, ajudar els infants i joves a identificar els seus interessos i passions per aprofundir en una idea que val la pena i finalment preparar la seva xerrada.