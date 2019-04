Vicente Rodés torna a Valls 93 anys després

El Museu de Valls acull fins al 28 d’abril una exposició excepcional sobre Vicente Rodés, un artista alacantí, referent de la pintura espanyola de la primera meitat del segle XIX i amb lligams familiars amb la capital de l’Alt Camp. L’única exposició retrospectiva dedicada a Vicente Rodés va ser presentada a Valls l’any 1926, a la Biblioteca Popular, una iniciativa del net de l’artista, Fidel de Moragas Rodés, fill de Valls. Des d’aleshores no s’ha fet ni a Catalunya ni al País Valencià, ni enlloc, cap més exposició, un fet que converteix en excepcional aquesta mostra, coproduïda pel Museu de Valls i el Consorci de Museus del País Valencià.

Vicente Rodés Aries: l’estudi del natural. De l’Acadèmia al Romanticisme és una mostra itinerant dedicada a un dels pintors més valorats de la primera meitat del segle XIX. A més, Valls és l’única ciutat de Catalunya que acollirà l’exposició, amb més d’un centenar d’obres, una col·lecció que en el cas de Valls s’ha enriquit gràcies a la generositat de les diverses branques de la família Moragas. Això ha comportat que gairebé s’hagi doblat el nombre d’obres exposades al Museu de Valls.

Un artista molt valorat

Tot i que Vicente Rodés Aries és un pintor que ha passat força desapercebut, en el seu moment va ser un artista molt valorat. Així, a la primera meitat del segle XIX, l’alta burgesia barcelonina, l’aristocràcia, els militars i alts càrrecs de l’administració de l’Estat, com juristes i capitans generals, també van passar pels seus pinzells. El pintor, nascut a Alacant l’any 1783, va morir a Barcelona l’any 1858. Va fer l’aprenentatge a la seva ciutat natal, a l’Escola de Dibuix del Consolat d’Alacant, per després completar la seva formació a l’Escola de Belles Arts de Sant Carles de València. L’any 1820 va ser cridat pel comte de Santa Clara, a Barcelona, per fer-li un retrat. A partir d’aquest encàrrec es va establir amb la seva família a la Ciutat Comtal, d’on ja no es mouria mai més. Va arribar a ser director de l’Escola de Nobles Arts, també coneguda com l’Escola de la Llotja de Barcelona. A partir del 1839, amb l’inici de la daguerrotípia, s’interessarà per aquesta nova tècnica i en serà un dels màxims impulsors.

Eren especialment apreciats els seus retrats amb pastels, tant fossin sobre paper com sobre seda. La seva fama va perdurar durant molts anys, tant és així que a l’ampliar l’edifici del Museu d’Art Decoratiu i Arqueològic (actualment seu del Parlament de Catalunya) amb vint-i-vuit bustos dels artistes més rellevants de l’art català, es va decidir que Rodés en fos un. Actualment encara s’hi pot veure aquest bust. L’escultura, realitzada l’any 1910, és obra de Joan Centelles.

La filla del pintor, Júlia Rodés, es va casar amb l’hereu de la família Moragas de Valls. I això va lligar l’artista a la capital de l’Alt Camp, perquè a casa dels Moragas es va guardar un ric fons de la seva obra, sens dubte el més important.

Les obres que es poden veure a Valls provenen de 25 col·leccions diferents, de les quals 17 són particulars, provinents de Barcelona, Valls, Alacant, Esplugues de Llobregat, Sant Cugat del Vallès, Viladellops, Tarragona i Peralada.