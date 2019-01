‘La guapa del Mercadal’ es desperta

“La família Navàs, Blasco i Font de Rubinat han sigut molt conscients del valor patrimonial de la casa. La van deixar intacta. És un habitatge únic a Europa”, explica Sílvia Sagalà, directora de la Casa Navàs de Reus, respecte a l’estat de conservació de l’edifici ubicat a la cèntrica plaça del Mercadal. Una joia modernista que, amb el canvi de propietat de finals de l’any 2017, ha multiplicat les visites a l’espai. Tot forma part d’un projecte empresarial que vol convertir l’obra de Domènech i Montaner en un referent modernista del sud de Catalunya.

“El primer objectiu era obrir les portes, consolidar les visites i anar creixent. La propietat s’ha marcat uns mesos per definir com ha de ser el procés de restauració i museïtzació i amb quin calendari s’executarà”, indica Sagalà. L’increment de visitants respecte a l’any 2017 certifica aquesta voluntat. Del juny al novembre del 2018 la Casa Navàs ha augmentat un 476% el nombre de visitants respecte al de fa un any, quan l’equipament cultural només es podia veure un cop a la setmana.

De fet, el projecte impulsat per l’empresari reusenc Xavier Martínez es planteja com a objectiu prioritari mantenir obert l’equipament durant tot l’any. En aquest sentit, es busca que la Casa Navàs sigui un equipament generador de cultura: “Una de les accions més importants és crear un calendari d’activitats culturals que siguin diferents del que s’ofereix al territori”, referma la directora de l’espai.

Una altra de les prioritats damunt de la taula és la reconstrucció de la torre i del capçal de l’edifici, destruïts durant un dels bombardejos patits per la ciutat en la Guerra Civil. Uns atacs que van afectar la part exterior de l’edifici però que també van destruir algunes estances del segon pis de l’interior de l’habitatge.

Uns lavabos de luxe

La singularitat de la Casa Navàs la fa un dels millors exemples del Modernisme a escala europea. Construïda entre el 1901 i el 1908 per l’arquitecte Lluís Domènech i Montaner i el decorador Gaspar Homar, és l’única obra modernista del país que ha arribat fins a l’actualitat tal com es va estrenar. L’edifici el va encarregar Joaquim Navàs, un ric comerciant de teixits, quan Reus estava en plena efervescència. Navàs i la seva esposa, Pepa Blasco, van demanar a Domènech i Montaner la construcció d’una casa botiga en una de les cantonades de la plaça del Mercadal. La comanda tenia un pressupost quasi sense límits, d’aquí que es convertís en una de les obres més luxoses de l’arquitecte barceloní.

Bona mostra d’aquesta realitat són els lavabos que s’han mantingut tal com es van dissenyar. “M’encanta aquesta part de la casa perquè a principis de segle XX no hi havia serveis als habitatges... Mentre la majoria de gent utilitzava comunes, la família Navas tenia un domicili amb quatre lavabos. Una estança amb rentapeus, vàter, dues aixetes amb efecte de pluja, un termòmetre per mesurar la temperatura de l’aigua i un altre per a l’ambiental”, detalla Sílvia Sagalà.

La visita a aquest monument és un viatge en el temps. Es conserven intactes gairebé tots els elements decoratius com el mobiliari, les tapisseries brodades, ceràmiques, pintures, teixits...

Els vitralls de Montaner

Un altre dels elements destacats és la gran presència de vitralls que decoren més de dos-cents metres quadrats de superfície entre claraboies, envans, portes i finestres.

“És la casa privada amb més vitralls d’Europa. Els vitralls són una obsessió de l’arquitecte Lluís Domenech i Montaner perquè vol que entri la llum natural”, relata la responsable de l’espai.

De moment, les visites es poden fer de dilluns a dissabte (matí i tarda), i en horari matinal els diumenges i festius. Des de la direcció recomanen reservar amb antelació la visita si es vol fer durant el cap de setmana. És un bon símptoma del despertar de la guapa del Mercadal, l’apel·latiu amb el qual es coneix la Casa Navàs a Reus.

Víctima dels bombardejos de la Guerra Civil

Com a segona ciutat catalana en població, Reus va ser una de les ciutats més bombardejades durant la Guerra Civil Espanyola i la Casa Navàs també en va patir els efectes.

A causa d’una de les bombes, l’any 1938 va perdre la torre, gran part de la teulada i algunes de les dependències del segon pis van quedar destruïdes. Després de la guerra, bona part de les estances van ser restaurades pels mateixos propietaris; la façana, però, encara presenta algunes importants mutilacions a la part superior com són el gran coronament esglaonat i la torre cantonera que donaven a l’edifici un aspecte elegant i esvelt.