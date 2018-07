L’incert futur de l’‘Alfa i Omega’

En aquestes primeres dècades del segle XXI l’escultura Alfa i Omega de Rafael Bartolozzi ha desbancat el castell renaixentista o la Torre de la Vila com a element més identificatiu de Torredembarra. Instal·lada el 1999, aquesta obra d’un dels artistes més importants de l’últim terç del segle passat a l’Estat, s’ha convertit en un tret identificatiu de l’ skyline de la vila torrenca amb els seus 12 metres d’alçada i 12 tones de pes. Però des de mitjan mes de juny, l’ Alfa i Omega ha desaparegut de damunt del Bloc, la plataforma que hi ha davant de Baix a Mar, el barri mariner torrenc. L’Ajuntament ha decidit retirar l’escultura pel seu mal estat, fruit de gairebé dues dècades enmig del mar, en un entorn hostil i agressiu per a l’acer.

La seva retirada, que es va precipitar el dia 15 de juny, ha estat envoltada de la mateixa polèmica que va envoltar la seva instal·lació. La família de l’artista ha criticat la manca de comunicació del consistori i la manera tan poc respectuosa com s’ha retirat, tenint en compte que es tracta d’una obra d’art. L’operació, força complexa, va durar més de quatre hores i va ser seguida a peu de platja per l’alcalde, Eduard Rovira, i el regidor de Via Pública i Manteniment, Valeriano Pino, a més de la vídua de l’artista, Núria Aymamí, i desenes de curiosos.

Rapidesa justificada

Pino afirma que l’Ajuntament de Torredembarra ha hagut d’actuar amb rapidesa pel deteriorament que patia l’escultura i que s’havia agreujat significativament en els últims mesos, amb el perill real que comportava. L’Ajuntament va encarregar a un despatx d’enginyeria un informe sobre l’estat de l’escultura. Entre altres danys, s’havien detectat pèrdues de gruix del material, una degradació de l’acer (conegut com a corten ) i una desintegració de soldadures. De fet, el procés de corrosió de les xapes de les potes de l’escultura era irreversible.

Pino explica que des del govern municipal està recopilant informació per determinar les causes d’aquest deteriorament tan ràpid i assenyala que cal aclarir si els materials usats són els adequats per al medi en què es trobava i per què no s’hi ha fet cap manteniment durant els 19 anys que l’ Alfa i Omega ha estat davant la costa de Baix a Mar.

L’escultura és ara en uns terrenys municipals al Port de Torredembarra i s’està analitzant el seu estat per estudiar-ne les possibilitats de restauració, els costos econòmics i els drets i obligacions sobre la mateixa escultura. La setmana vinent se’n tindran els resultats i aleshores es prendrà una decisió que, en tot cas, l’Ajuntament ha deixat clar que serà col·lectiva, ja que implicarà la ciutadania, que sembla que es decanta majoritàriament pel seu retorn.

La base que ocupava l’escultura s’està sanejant per treure tot el material que ha quedat després del desmuntatge i es procedirà ben aviat al seu encoframent. El que també es farà la setmana vinent serà traslladar l’escultura a una nau de la brigada municipal i es farà, segons explica Pino, amb un transport especial per no malmetre més l’obra.

La família de l’autor de l’obra, Rafael Bartolozzi, està molt dolguda amb l’actuació de l’Ajuntament i s’estan assessorant per fer valer els seus drets a través de l’associació Visual Gestión de Artistas Plásticos (VEGAP). La vídua, Núria Aymamí, apunta que podrien recórrer a la via judicial per aconseguir-ho. Aymamí afirma que l’ Alfa i Omega ha patit danys -se li han serrat les potes de la base- i que això “pot constituir una vulneració dels drets d’autor perquè l’obra està protegida per la llei de propietat intel·lectual”. Aymamí també es pregunta com és que l’Ajuntament torrenc no ha fet cap tipus de manteniment de l’escultura durant aquests anys i ha deixat que es degradés tant.

Instal·lada davant la platja de Baix a Mar des de 1999

L’ Alfa i Omega neix de l’amistat entre dos alcaldes: el de Torredembarra, Santiago Segalà, i el de Vespella de Gaià, Rafael Bartolozzi. Segalà volia que algun element ocupés l’espai on abans hi havia la Màquina, una torreta de ferro que servia per entrar i treure les embarcacions del mar -a Torredembarra no hi havia port- i que s’havia retirat pel mal estat després d’entrar en desús els anys 60 del segle passat. La Màquina estava damunt del Bloc, una plataforma de ferro a 80 metres de la costa. Bartolozzi, nascut a Pamplona el 1943 i mort a Vespella el 2009, era un artista de reconegut prestigi internacional, que havia destacat els anys 60 i 70 en el moviment pop art a l’Estat. Li va proposar a Segalà la instal·lació d’una escultura. Al batlle torrenc li va agradar la idea per, a més, commemorar els 20 anys d’ajuntaments democràtics.

L’ Alfa i Omega es va encarregar a inicis de març de 1999 a l’empresa vila-secana Schwartz-Hautmont. L’escultura va tenir un cost de 27.000 euros -4,5 milions de pessetes-, finançat per l’empresa Agbar. Els forts corrents marins de principis d’abril van impedir la instal·lació i l’acte de commemoratiu dels 20 anys d’ajuntaments democràtics, que va aplegar el 10 d’abril batlles i regidors de gairebé 300 municipis de tots els Països Catalans, es va haver de fer amb l’escultura a la sorra. Uns dies després es va poder instal·lar amb èxit damunt del Bloc.

“L’escultura utilitza dues lletres -l’alfa i l’omega- manllevades de l’alfabet grec, que per elles mateixes ja tenen un significat propi, perquè els primers cristians les van utilitzar com a anagrama de la divinitat, com a símbols del principi i de la fi, i aquí són les fites del llarg recorregut vers la democràcia. La base de l’escultura és una enorme A (que coincideix amb la lletra inicial d’Ajuntament), que sosté una gegantina Omega (la fi d’un objectiu, la democràcia municipal, pel qual, però, cal lluitar dia a dia)”, explicava el mateix Bartolozzi de la seva obra, que definia com un poema-objecte. La instal·lació de l’escultura va generar certa controvèrsia entre els veïns del municipi, dividits entre els que hi estaven a favor i en contra, però amb els anys els primers han acabat sent majoria i l’ Alfa i Omega s’ha convertit en una icona del municipi. Des de 2006 forma part d’un projecte internacional liderat per la Unesco: un recorregut d’escultures en diversos països llatinoamericans. Dues reproduccions de l’ Alfa i Omega estan ubicades en la Ruta del Arte, marcant-ne el principi i el final.