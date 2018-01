Les jornades dedicades a la galera obren el calendari gastronòmic de Cambrils

La 14a edició de les Jornades de la Galera i la Cuina Marinera de Cambrils encetarà el calendari gastronòmic del 2 al 25 de febrer amb la participació de 34 restaurants i un programa d’activitats per a tots els públics. La galera serà la protagonista dels menús especials dels restaurants participants, el concurs per a joves cuiners, les degustacions populars, els aparadors dels comerços i les visites a les instal·lacions de la Confraria.

La regidora de Promoció Econòmica, Ana López, explica que “l’objectiu de les jornades és reforçar el posicionament i la imatge de Cambrils com a ciutat gastronòmica, promocionar dos sectors primaris fonamentals com la pesca i l’agricultura, incrementar les visites a Cambrils fora de temporada i millorar la competitivitat i l’impacte de les campanyes a través del treball conjunt”.

A partir d’aquest divendres i fins al 25 de febrer els 34 restaurants participants oferiran menús especials amb la galera com a ingredient principal amb una àmplia varietat de receptes, des de les més tradicionals fins a les més innovadores. Crema de galeres, arrossos de tota mena, galeres a la planxa, coca de 'mousse' de galeres, carpaccio, raviolis farcits de galera i fideus negres amb sepietes i galeres són algunes de les propostes dels menús, que costen entre 19 i 49 euros.

Actes populars

Els actes més populars són la fregida de galeres i la galerada popular. La fregida de galeres i calçots amb oli d’oliva verge extra Mestral se celebrarà el diumenge 4 de febrer a partir de les 9.30 hores a la Cooperativa Agrícola de Cambrils. La galerada popular serà el diumenge 18 de febrer de les 11 a les 14 hores al Mollet del Rec del port de Cambrils. Els assistents podran gaudir d’una degustació de fideus amb galeres segons la recepta tradicional de la Confraria de Pescadors per 4 euros.

Com cada any, també hi haurà demostracions de vela llatina, tastos d’olis i visites guiades a les instal·lacions de la Confraria per conèixer l’art de pescar galeres i el recorregut que fan des de les barques fins a la llotja. A més, enguany s’ofereixen dos tallers familiars a la Torre del Port el 17 i 18 de febrer, amb la col·laboració del Museu d’Història, l’Arjau Vela Llatina, el Campus Extens de la URV a Cambrils i l’IPHES. El primer serà el 'Projecte barca', i servirà per descobrir com es construeix un vaixell; el segon serà 'Peixos i pans' i consistirà a experimentar amb els orígens històrics de la dieta mediterrània.

D’altra banda, l’Escola d’Hoteleria torna a participar en les jornades amb el concurs 'De la mar als fogons' per a joves cuiners. El 7 de febrer un grup d’experts seleccionarà les 8 receptes. El 23 de febrer els i les semifinalistes hauran d’elaborar les seves propostes i exposar-les davant d’un jurat, i després es lliuraran els guardons.

Campanya comercial

Com a novetat d’enguany, les jornades de la galera aniran acompanyades d’una campanya comercial per promocionar la gastronomia i el seu impacte en el comerç. La campanya s’emmarca en el pla de desenvolupament del sector comercial impulsat per l’Ajuntament i té dos vessants.

D'una banda, es farà un sorteig de vals per valor de 660 euros entre totes les persones que trobin una galera en alguns dels aparadors dels establiments participants en la ruta 'Pesca la galera', s’hi facin una foto i la pengin amb el 'hashtag' #jornadesgalera2018.

D'altra banda, com a prova pilot, els caps de setmana 17-18 i 24-25 de febrer alguns establiments del port no tancaran al migdia, per adaptar l’horari comercial a les jornades. D’aquesta manera, els comerciants conviden els comensals a passejar i anar de botigues quan surtin de dinar.