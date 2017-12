El port de Tarragona supera els 50.000 creueristes durant el 2017

El port de Tarragona ha tancat la temporada de creuers amb xifres que superen les expectatives fixades i bat el rècord amb 51.390 creueristes, una dada que suposa un increment del 284% respecte a la temporada passada. Pel que fa al nombre de creuers, aquest any han fet escala a Tarragona 37 embarcacions, davant les 22 del 2016. Aquests més de 51.000 creueristes, dels quals 37.000 són de trànsit i 14.000 de port base, han generat un impacte econòmic de 3,9 milions d’euros en el territori.

Si ens fixem en el perfil dels passatgers, el majoritari és familiar, amb un augment dels creueristes d’entre 35 i 54 anys, que sumen gairebé el 42% del total. Per nacionalitats, el 38% són italians, el 23% espanyols, el 13% anglesos i el 5% francesos.

Previsió a l’alça per al 2018

La majoria d’aquests passatgers, un 68%, opten per visitar la ciutat de Tarragona. Les excursions contractades també han notat un increment important i la valoració feta pels passatgers és altament positiva, amb una nota de 9 per a Tarragona i 8,1 per a Reus i Cambrils, entre d’altres. Pel que fa a la valoració dels passatgers, més d’un 90% consideren que la destinació de Tarragona compleix o supera les expectatives i un 63% recomanarien la destinació amb tota seguretat.

Les previsions per a l’any 2018 situen les xifres en 55 creuers, que suposarien un increment del 49% respecte al 2017, i 80.000 passatgers, que serien un augment del 56%.

Aquest increment es deu, en bona part, al fet que la naviliera Costa Cruceros, que té Tarragona com a port base, ha decidit canviar el creuer d’aquest any, el Costa neoRiviera, amb capacitat per a 1.727 passatgers, pel Costa Victoria, que pot allotjar fins a 2.394 passatgers, una novetat que suposarà un increment importantíssim dels passatgers que arribaran al port de Tarragona.

