L’últim guaita forestal

Aquest estiu ha estat el primer, després de molts anys, que les 48 torres de vigilància forestal que hi ha a Catalunya no han estat ocupades. Aquesta situació és la conseqüència del canvi del sistema metodològic de control dels boscos imposat pel departament d’Interior. En aquest cas, s’ha apostat per la substitució dels guaites forestals per càmeres de vigilància. Un canvi que no ha estat exempt de polèmica. “El que hem fet és plantejar un nou sistema de control forestal. Volem que la prevenció dels incendis es treballi tot l’any i no només a l’estiu. Hem optimitzat els recursos que tenim per ampliar la cobertura prop d’un 50% més que l’any anterior durant 24 hores els 365 dies de l’any”, indica Manel Pardo, director general de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments de la Generalitat.

Aquesta modificació, però, no ha comportat la desaparició total d’aquesta figura. En aquest sentit, destaca el cas de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, en què aquest servei de vigilància continua ben vigent. “El nostre municipi té més de 8.000 hectàrees de bosc. Creiem que és essencial que hi hagi una persona del territori supervisant els boscos i ho continuarem fent”, explica Frederic Escoda, regidor de Medi Ambient de l’Ajuntament del municipi.

Un servei 100% municipal

De fet, aquest sistema de control, que fa més de 10 anys que està operatiu al municipi, no depèn del departament d’Interior. Escoda explica que aquesta persona, contractada per l’Ajuntament, treballa de juny a setembre sis dies a la setmana, amb una jornada de 8 hores. A més, fa altres funcions vinculades al bon estat de la muntanya com recollir la brossa que es troba, vetllar pels dipòsits d’aigua de l’ADF i fer el manteniment del material necessari per plantar cara als incendis de manera òptima.

“En el nostre cas, hi ha punts del terme de difícil accés, i per això creiem que és bàsic disposar d’un especialista que conegui el terreny fent aquesta tasca. Penso que l’ideal seria una combinació dels dos sistemes, guaites forestals més càmeres, per tenir més terreny sota control visual”, apunta Escoda. En el cas d’aquest municipi del Baix Camp, el guaita s’ubica en diferents punts estratègics i es desplaça constantment pel territori. Convé recordar que el terme municipal de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant és un dels més extensos de la comarca i té uns 100 quilòmetres de camins transitables amb vehicle.

Queixes des del territori

Alguns consistoris van posar el crit al cel quan es va confirmar la supressió dels guaites forestals. Un bon exemple d’aquest malestar el trobem a l’Ajuntament de Querol. “Vam ser dels primers a protestar. Ens va sorprendre que eliminessin aquest servei del territori perquè hi ha una àrea molt gran per vigilar. En el nostre cas, més de 6.000 hectàrees forestals, i no hi ha ni una sola càmera”, explica Jordi Pijoan, alcalde de Querol. El batlle afirma que “la cobertura de vigilància del territori és ínfima, perquè ara no tenim ni guaites ni càmeres al terme i aquesta mancança va més enllà de Querol, també afecta altres territoris del Baix Penedès, l’Alt Camp...”

Per a Pijoan, aquests professionals eren “útils”, “podien guiar els bombers i oferien unes dades de qualitat i de coneixement del terreny que una videocàmera no pot transmetre”. Des del departament responen amb fermesa: “Tota la feina que feien els guaites també la podem fer amb les càmeres, tècnicament no hi ha cap problema i és un sistema molt millor”, manifesta Pardo. Com sempre, el temps donarà i prendrà raons.

Quatre càmeres al Camp de Tarragona

Ara mateix l’àrea del Camp de Tarragona disposa de quatre càmeres de vigilància, ubicades a Montblanc, Reus, el Priorat i el tossal de la Baltasana.

Les càmeres de vigilància forestal enregistren amb alta definició HDTV 1080p, estan dotades d’un zoom òptic de 40 augments i d’un altre de digital de 12 augments; són aptes per capturar imatges amb poca llum, disposen de brúixola, són resistents a les inclemències meteorològiques i permeten emetre imatges d’alta qualitat en arxius optimitzats de molt poc pes. Des del departament d’Interior s’indica que les càmeres instal·lades cobreixen un 43% més de visió del territori en relació a la que proporcionava l’anterior sistema de guaites forestals. Així, es té cobertura sobre un total de 663.042 hectàrees respecte a les 444.765 que se supervisaven des de les torres de guaita.

Es preveu que, per a la campanya forestal del 2021, la instal·lació de càmeres de vigilància s’ampliï fins a d’abastar tot el territori de Catalunya, amb un total de 30 punts d’observació estratègica emplaçats en zones considerades d’alt risc d’incendi forestal.