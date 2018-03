Cartes a la Directora 19/03/2018

PP, Pensions Paupèrrimes

El juny de l’any passat el PP afirmava que si Catalunya es feia independent molts catalans no cobrarien la jubilació. Paradoxalment, això no encaixa amb els fets actuals.

En primer lloc, tenim les nombroses manifestacions que hi ha per tota la geografia espanyola que protagonitzen milers de pensionistes i en què es queixen d’unes pensions paupèrrimes.

I en segon lloc, avui dia el govern espanyol s’està endeutant amb financeres per pagar als jubilats. És a dir, l’estat espanyol no pot pagar ni les pensions vigents ni unes de millors als seus jubilats, siguin independentistes o no.

I què se n’ha fet del fons acumulat de la Seguretat Social? Doncs el PP se l’ha polit en assumptes aliens a la jubilació de tots els espanyols.

Potser al final tindran raó els independentistes, i si abandonen Espanya sí que podran cobrar la jubilació.

DAVID RABADÀ I VIVES

BARCELONA

Aturar el país

Feia dos mesos que no llegia ni mirava les notícies. Ahir a la nit les vaig tornar a mirar i tot està igual. ¿Com és possible que mentre es queixen de tenir companys a la presó es discuteixin per les engrunes? ¿Com és possible que el país segueixi en funcionament quan tenim gent usurpant les nostres institucions? Què hi fem contribuint als invasors cada matí quan anem a la feina?

Hem d’ensenyar-los que el moviment republicà a Catalunya és molt més que un sol home, que un sol partit. No pot ser que un moviment d’aquesta magnitud sigui aturat cada cop que imputin un dels nostres, i tampoc podem esperar que sorgeixi algun personatge que pugui resistir tots els entrebancs i tot el joc brut que l’estat autoritari li posi al davant.

Hem de seguir endavant tots junts, i si cal aturar el país per poder seguir el camí que ens mereixem.

JOAN RADRESA I BIETE

TORROELLA DE MONTGRÍ

La baixada d’impostos a la Comunitat de Madrid

Tot i ser un ignorant en temes econòmics, hi ha un fet que m’ha causat una gran sorpresa. És la notícia publicada recentment que la Comunitat de Madrid ha decidit abaixar alguns impostos, entre els quals l’IRPF. Des de sempre he cregut que els ingressos que obtenen tant l’Estat com els ajuntaments i les comunitats autònomes provenen de l’aportació dels contribuents a través del pagament d’uns impostos que serveixen posteriorment per sufragar les despeses que ocasionen la sanitat, l’educació, les infraestructures, etc.

Els països que més impostos paguen, com els escandinaus, gaudeixen d’una cobertura social molt per sobre de la resta de països europeus. Per tant, no entenc que Madrid vulgui abaixar-los, tenint en compte que això repercutirà en un descens ostensible dels ingressos i en conseqüència les prestacions socials o d’una altra índole es veuran afectades. Ara bé, jo em faig les següents preguntes: per què la Comunitat de Madrid els ha abaixat?, ¿hi ha alguna raó per a això?, ¿es tracta simplement d’una qüestió política d’índole electoral, és a dir, de pura demagògia? Sigui una cosa o una altra, es tracta simplement d’enganyar la societat mostrant-la com a analfabeta, i el que s’hauria de fer és posar solució als greus problemes existents al país i deixar-se d’invents tan puerils.

RAMON CASALÉ SOLER

BARCELONA

Al Mediterrani

Les vicissituds de la nostra vida europea continuen absorbint-nos mentre al Mediterrani les vicissituds de vides d’altres latituds continuen derivant en ofegaments i reclusions en centres d’internament d’immigrants. Fem com deia Forges: “No t’oblidis d’Haití”.

JOAN GARCIA

L’HOSPITALET DE LLOBREGAT