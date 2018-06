Cartes a la Directora 01/07/2018

Una pregunta...

Voldríem plantejar una pregunta: ¿ara no seria el moment de sortir al carrer? No només pels nostres amics que ja fa nou mesos que estan empresonats o exiliats sinó també per donar suport al nostre Govern en aquest moment tan difícil, perquè encara que de vegades no hi estiguem d’acord és el que ara ens representa, i ha de negociar amb el govern espanyol, que no té , com abans, cap intenció de negociar, tal com es pot desprendre dels comentaris de Pedro Sánchez i altres dirigents. De fet, no ha canviat res, són “ los mismos perros con distintos collares ”.

Un govern té la força que li dona el poble, i per això ara és tan important continuar sortint al carrer a donar-li suport per defensar no només el referèndum que vam celebrar l’1 d’octubre sinó també el que va organitzar el govern espanyol el 21 de desembre.

No ens calen més votacions (quants cops haurem de votar?). No és l’hora d’estar cansats, ni desencantats, ja sabíem que seria un camí llarg i difícil, però mai hem estat ni serem tan a prop del nostre objectiu, així que ni un pas enrere.

No podem abandonar totes aquestes persones que s’han jugat la seva llibertat per tirar endavant el nostre mandat.

Us esperem a la pròxima concentració, que esperem que sigui aviat, abans de la famosa reunió entre Quim Torra i Pedro Sánchez.

LOURDES COMAS I VICTÒRIA PIJUAN

BARCELONA

Corregir les PAU no és cap delicte

Un curs més hem estat molts els professors de secundària que hem vigilat i corregit les proves de selectivitat. Se’ns ofereix la possibilitat de fer-ho, ho sol·licitem, les direccions dels centres hi han de donar el vistiplau i el Consell Interuniversitari ens assigna un tribunal. Però com que les proves coincideixen amb activitats de final de curs als instituts i les mateixes direccions ens obliguen a ser al centre, en alguns et fan buscar un company que et cobreixi l’absència fins i tot pagant, com he hagut de fer enguany, i en altres se sorteja qui renuncia a les PAU per evitar la tensió creada cada juny fins al punt que molts deixen de participar-hi per evitar-la. Com que si tots els que venim de secundària renunciéssim a fer aquesta tasca les proves no es podrien dur a terme, reclamo que es reguli oficialment i d’una vegada aquesta situació.

JOAN PINYOL

CAPELLADES

La fotocòpia

No caldrà esperar gaire per verificar que Pedro Sánchez -cosignatari de l’article 155- és en els seus actes, no pas en les maneres, la fotocòpia de Mariano Rajoy. El temps juga en contra d’un poder espanyol que, encara que econòmicament ens necessita, no ens estima. Ras i curt, la cobdícia de l’estat espanyol inevitablement obre les portes de bat a bat a la República Catalana...

JORDI PAUSAS

PARÍS

Jardí Botànic de Cap Roig

Fa poc he tornat al Jardí Botànic de Cap Roig de Calella de Palafrugell. Fa goig veure que és un paratge molt visitat per turistes i per gent de la zona, que hi van a passejar i, sobretot, a contemplar.

A més a més de l’entorn paisatgístic excepcional amb les vistes al mar i la vegetació mediterrània, s’hi pot apreciar una cuidada botànica amb els seus rètols corresponents. També a més de la vegetació al voltant del castell hi ha la part artística que tant apreciaven els seus primers creadors, la parella russa que s’hi va establir. Escultures d’artistes de renom de tot arreu surten com per sorpresa entre els camins traçats i de fàcil accés per a tothom.

EULÀLIA ISABEL RODRÍGUEZ PITARQUE

TORROELLA DE MONTGRÍ