Cartes a la Directora 21/12/2018

Innovació pedagògica

El departament d’Educació ha decidit fer seva la iniciativa d’Escola Nova 21 per impulsar la innovació pedagògica als centres educatius públics del nostre país. No em sembla bona idea. La innovació pedagògica no pot venir des de dalt com un mannà; al contrari, ha de construir-se, debatre’s i expandir-se des de baix i democràticament. I aquest és el problema que hi veiem alguns. Amb el decret de plantilles els claustres docents van deixar de funcionar democràticament, tot i el negacionisme que hi ha sobre aquesta qüestió. La innovació pedagògica ha existit sempre i el departament té l’obligació d’intentar que les coses es facin millor, d’acord. Però la fórmula escollida és errònia: la innovació pedagògica convertida en un producte per vendre.

CARLES FERRER CASAS

VILANOVA I LA GELTRÚ

TV3 ara no és notícia

Un any més, TV3 i Catalunya Ràdio aconsegueixen recaptar gairebé onze milions d’euros amb un programa fantàstic i amb la col·laboració de centenars de milers de ciutadans organitzant actes per recollir diners, aquest any per a la recerca sobre el càncer. Però -sempre hi ha un però-, als mitjans informatius [sic] espanyols que contínuament prediquen que la societat catalana està fracturada i que fan d’altaveu de les demandes de Ciutadans de tancar TV3, la notícia de La Marató ha quedat arraconada. Hem d’explicar que a qui vingui als nostres hospitals per ser atès, diagnosticat o intervingut, no se li preguntarà si se sent espanyol o no, a qui ha votat o quines preferències té en altres coses. Els equips de recerca d’oncologia catalans són uns dels millors del món. Ens fan sentir orgullosos de tenir-los a casa nostra i estan al servei de tothom sigui d’on sigui, vingui d’on vingui. Gràcies, TV3!

JORDI LLEAL I GIRALT

BADALONA

On són les preses?

Enmig de tota aquesta bogeria que està sent la repressió de l’Estat contra Catalunya, quan els presos i les preses polítiques van entrar a la presó, a mesura que anaven passant els dies es feia evident la rellevància mediàtica dels presos i la ignorància, també mediàtica, de les preses. Sempre n’hem sigut tots conscients, encara que alguns hi deuen haver donat més importància que d’altres. Fa poc vaig llegir una notícia a Twitter que explicava que s’ha plantat un avet fora de Lledoners. Tot seguit una altra parlant del tió de Lledoners. I aquí he pensat “No recordes ni els noms de les presons on són les dones”, i és evident que és perquè no els he llegit ni sentit tants cops. Un reflex del sistema en què vivim. Injustícia dins la injustícia.

EROLA BOIXADER PUJOL

BARCELONA

Sí, soc mil·lennial

Sí, soc mil·lennial. Formo part d’aquesta generació que sovint és titllada de colla de ganduls, que no trobaran feina, que no saben el que és la vida. ¿És una bona manera de parlar del jovent, oi? Dels nostres pares, els nostres avis en deien el mateix, i així successivament. Jo penso que nosaltres som una generació valenta, que estem inventant professions noves, que estem trencant els codis de classe, que estem reinventant els gèneres, que ens atrevim a fer coses impossibles i les aconseguim. Som diferents i aconseguirem el canvi.

MARTA GARCÍA MARTÍNEZ

EL PRAT DE LLOBREGAT

Aquest 21-D, un dia crucial

Avui manifestaré al carrer el meu rebuig al consell de ministres que se celebra a Barcelona perquè és una autèntica provocació. Però ho faré pacíficament. Tenim motius per sentir ràbia però crec que si deixem que ens guiï perjudicarem la independència a què aspirem. Ni un paper a terra.

MIQUEL PUCURULL FONTOVA

BARCELONA