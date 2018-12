Cartes a la Directora 27/12/2018

Quincalla

Polítics i opinadors de la dreta i l’extrema dreta (catalana i espanyola), amb els seus mitjans de comunicació, anunciaven un bany de sang i diverses calamitats. El 21 de desembre el govern espanyol va venir a Barcelona per fer un consell de ministres. Milers de catalans van tallar carreteres i es van manifestar. La portaveu del govern espanyol, Isabel Celaá, i Meritxell Batet van fer pública una declaració de reparació al judici del president Companys, van dir que s’hi farà una inversió d’uns quants milions i van anunciar que l’aeroport de Barcelona-el Prat passaria a dir-se aeroport President Tarradellas. Són gestos de cara a la galeria, és vergonyós que ens tractin com als indígenes d’Amèrica. Es creuen que amb quatre collarets de quincalla poden canviar el nostre ànim d’autodeterminació.

JORDI LLEAL I GIRALT

BADALONA

Un arbre de Nadal diferent

Ens preguntàvem per a què serien aquells ferros que vèiem pujar des de la vora del riu. D’un dia per l’altre ja es podia veure un arbre metàl·lic sortint del riu. De llavors ençà hem gaudit de l’espectacle de llum i música que per a mi simbolitza l’arbre de la vida quan s’acosta Cap d’Any. La prova que agrada és la quantitat de gent que se’l queda contemplant de prop al ser a la vora, i a l’allunyar-se’n es van aturant i girant per tornar-lo a veure. És un arbre fet de canonades amb llum, vídeo i música del Festival Vibra a Girona. Posat a l’entrada de Girona, sobre el riu Onyar, permet gaudir també de la catedral i l’església de Sant Fèlix il·luminades. Hi ha altres instal·lacions semblants a la ciutat, on l’art converteix en espectacle paisatges urbans que es poden contemplar passejant els dies de festa i recordant el solstici d’hivern i l’any que s’acaba. La foscor del capvespre de Girona es vesteix de colors i música.

EULÀLIA ISABEL RODRÍGUEZ PITARQUE

TORROELLA DE MONTGRÍ

La gossa Sota

Tots els que tenim o hem tingut el privilegi de compartir la vida amb un animal, vam quedar commoguts i indignats per la mort d’una gossa anomenada Sota. La setmana passada un guàrdia urbà de Barcelona va optar per disparar un tret a la gossa que intentava defensar al seu amo. La plataforma de recollida de signatures que demana la destitució de l’agent no dona l’abast. Els centenars de milers de signants saturen la web. Mentrestant, 300 animals passaran un altre Nadal amb fred i sense família. ¿La petició que demana canvis a la gossera no corre perquè no hi ha sang? A la Sota no li podem fer cap favor més gran que treure aquests 300 gossos de la gossera. Reflexioneu-hi, i si podeu adopteu. Cada dia es moren una mica, sense passejos, sense afecte i sense família.

OLGA PORQUERAS ARDERIUS

SANT CUGAT DEL VALLÈS

La fi (o no) del règim del 78

El PSOE té una divisió interna molt important. Actualment hi ha un sector que ja no està del tot còmode dins del règim del 78, mentre que molts volen que tot segueixi igual. Això ho hem d’aprofitar, i no polaritzar-los més per fer un favor als extremistes. Si el problema amb els comuns ha servit per fer canviar el discurs a Podem, ara als nostres polítics els toca ser molt tàctics i aconseguir que passi el mateix amb els socialistes. “El PSC mai estarà en contra d’una consulta legal i acordada”, va defensar Iceta el 2016, com a alternativa a una negativa catalana a una reforma constitucional. Fins i tot la número dos de Sánchez, Margarita Robles, es va mostrar a favor del referèndum legal després del pertinent canvi constitucional. A més, el 80% dels catalans estan en contra de la repressió i a favor del referèndum (el 70% dels votants del PSC).

Serietat i estratègia. Podem jugar bé les cartes i portar la batuta al llarg de la nova etapa que comença, o seguir a remolc de l’Estat.

ALBERT SOLER I CRUANYES

ARENYS DE MUNT