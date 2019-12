Cartes a la Directora 11/12/2019

Les grans oblidades

Aquest dilluns hem conegut els nominats de la 77a edició dels Globus d’Or. Noms com Ana de Armas i Antonio Banderas es troben entre els afortunats, però no tot són bones notícies: ja és costum l’absència de figures femenines a les nominacions a millor direcció, i no per falta de bones pel·lícules dirigides per dones. Directores com Greta Gerwig i Olivia Wilde no han estat nominades, tot i que siguin les creadores d’alguns dels millors films de l’any. Encara que un premi o una nominació no fan que una pel·lícula sigui millor, l’absència de noms femenins és una manera d’infravalorar la feina d’aquestes directores, que són grans referents però no tenen la visibilitat mediàtica que els correspon. Així, els grans coneguts són homes -Tarantino o Scorsese-. Aquestes gales haurien de ser el lloc per donar a conèixer i promoure un gran talent que, desgraciadament, sembla oblidat. Ser dona en el món del cinema ja és difícil; els festivals i les gales de premis ho haurien de contrarestar.

CRISTINA NOVA GONZÁLEZ

RIPOLLET

Teatre i ecologia

Aquesta setmana a la cimera del clima (COP25) Greta Thunberg ha fet una compareixença pública al costat d’altres joves activistes on ens han recordat que és necessari escoltar la veu dels pobles indígenes en tot el procés de salvació de la Terra: “És important escoltar les veus dels indígenes perquè estan patint, els seus drets estan sent violats, ells són els més afectats per l’emergència del clima”.

En la mateixa línia, una de les obres teatrals representades en aquest Temporada Alta 2019 ha sigut Tierras del Sud, un projecte que dirigeixen i interpreten Azkona & Toloza i que és la segona part de la trilogia Pacífico. Durant dues hores tenim davant nostre la història dels primers habitants de la Patagònia i som testimonis de l’evolució d’aquest entorn fins a l’actualitat: com hi van arribar l’esclavisme, el colonialisme i el capitalisme; com es va expulsar els pobladors d’aquestes terres, i com comencen a prendre consciència del fet que són les terres dels seus avantpassats i de la lluita per recuperar-les.

La relació de grans magnats del món contemporani -com per exemple Luciano Benetto- amb aquestes terres fa posar la pell de gallina. L’obra explica el punt de vista que no veiem des d’aquí, el dels que estan patint la compra de la seva terra i que acaben desposseïts, no només del seu lloc de naixement, sinó de la seva identitat i dels seus drets com a poble. Com diu Greta, cal escoltar les veus indígenes, les veus dels que estan més arrelats a la terra.

EULÀLIA RODRÍGUEZ PITARQUE

TORROELLA DE MONTGRÍ

Els joves no vivim tan bé

Moltes vegades sento frases com “Ara els joves ho teniu tot”, “Feu el que voleu”, “Ho teniu tot a l’abast” o “Us ho donen tot mastegat”. Però molts de nosaltres no arribem ni a plantejar-nos poder tenir cotxe. No ens plantegem poder signar un contracte indefinit. No ens plantegem poder comprar una casa. No ens plantegem poder independitzar-nos. Moltes d’aquestes coses els meus pares i els meus oncles, a la meva edat, ja les tenien. En canvi, jo no m’imagino en quin moment seran al meu abast.

PAU MONTILLA VALLEJO

BARCELONA

La contaminació del transport marítim

L’altre dia llegia que el transport marítim és l’únic sector que no està regulat a la Unió Europea per la contaminació que genera. Tanmateix, a Espanya els vaixells emeten més CO 2 que tots els cotxes de les 30 ciutats més grans. Per tant, per què en moltes ciutats europees s’està començant a restringir el trànsit de vehicles antics per reduir la contaminació però, en canvi, no es comença a regular el transport marítim?

GERARD LOMBARTE PRUNÉS

CABRILS