Cartes a la Directora 21/04/2020

Un Sant Jordi agredolç

El 23 d’abril commemorem la diada de Sant Jordi, una de les festes més celebrades de l’any al nostre país. És el dia de regalar un llibre, símbol de cultura, i una rosa, símbol de l’amor, de sortir als carrers i places dels nostres pobles i ciutats, mirant i remirant a veure si s’aconsegueix triar un llibre que agradi a les persones que estimem.

Enguany, però, la festa serà més amarga. Primer perquè Jordi Cuixart, Jordi Sànchez i Jordi Turull no podran celebrar la seva onomàstica amb la seva família perquè segueixen a la presó. I segon per culpa d’un maleït virus, que no ens deixarà caminar lliurement per places i carrers per comprar roses i llibres.

JORDI LLEAL I GIRALT

BADALONA

Ecologia i futur

Hi coincideixen molts experts: l’última cimera del clima COP25 (celebrada a Madrid) va decebre amb un acord clarament insuficient i poc ambiciós. Les seves conclusions són incapaces de resoldre amenaces com la contaminació mediambiental o l’escassetat de recursos naturals. I mantenen l’ ecocidi del nostre planeta, accelerat exponencialment pel canvi climàtic, la superpoblació, la sobreexplotació del patrimoni natural, la contaminació dels nostres mars i l’agricultura massiva, que destrueix boscos, esgota l’aigua i enverina camps i deus subterrànies amb els seus pesticides i adobs. I tot això, apunten moltes veus expertes, també té alguna cosa a veure amb la pandèmia actual. ¿No és possible un compromís economicosocial que aconsegueixi un equilibri entre explotació de recursos i naturalesa per obrir la possibilitat d’una vida futura?

MIGUEL FERNÁNDEZ-PALACIOS GORDON

MADRID

Europa i el covid-19

El risc que la Unió Europea (UE) es desfaci s’ha convertit, arran de la crisi per la pandèmia del covid-19, en no del tot impossible. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha demanat als responsables polítics que actuïn “amb un cor gran i no amb vint de petits”. En efecte, si Europa no es posa les piles, la crisi pot afectar decisivament la confiança dels ciutadans en una Unió que ja ha donat prou mostres d’haver oblidat les seves arrels, les idees dels pares fundadors que van fer possible aquest projecte de cohesió, solidaritat i vida en comú.

JESÚS DOMINGO MARTÍNEZ

GIRONA

Fer esport a l’aire lliure

Com a metge he estat del tot d’acord en confinar la població durant el creixement i el pic de la pandèmia de covid-19. El confinament estricte a casa ha servit per evitar la transmissió de la malaltia però també per evitar emergències sanitàries que no fossin pel coronavirus durant aquest període.

Cal remarcar, però, dues coses importants. La primera: els virus respiratoris es transmeten principalment en llocs tancats no ventilats. I la segona: els virus respiratoris es transmeten per contacte o apropament amb altres persones. Per tant, la realització d’activitats físiques a l’exterior sol o mantenint distàncies és segura.

Hem de tenir en compte que durant el període de confinament ha crescut el consum d’alcohol i productes alimentaris no saludables. Les seqüeles del confinament poden ser nefastes en termes d’obesitat, salut mental, càncer i malalties cardiovasculars. I les dues últimes continuen sent les principals causes de mort al nostre país.

La societat ha respost de forma madura i exemplar al confinament. Ara toca explicar que l’activitat física a l’exterior, amb mesures de precaució, és altament recomanable, tal com ja fan altres països.

JOSEP GÓMEZ LARA

SANT CUGAT DEL VALLÈS