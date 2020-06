Cartes a la Directora 13/06/2020

El covid-19 a semicrítics

Soc infermera gestora de pneumologia i durant un mes i mig aproximadament vaig deixar la meva feina per formar part de l’equip de la unitat de semicrítics de l’hospital Althaia, Hospital de Sant Joan de Déu. Us explicaré una de les moltes vivències que vaig viure aquells dies i que no podré oblidar.

Era una tarda a semicrítics, durant les primeres setmanes tan estressants. Com cada dia apareixia el metge d’UCI i seleccionava qui seria el següent en ser intubat i baixar a UCI o a reanimació. Li va tocar a un pacient que no millorava i cada vegada anava a pitjor… L’anestesista va entrar al box i li va explicar que l’havien de sedar. Els meus companys i jo també hi vam entrar. Mentre un s’encarregava de preparar la medicació, l’altre s’encarregava de preparar el material per intubar i l’anestesista anava donant ordres. Em vaig quedar mirant el pacient. Estava allà, estirat, quiet, silenciós. Què li passava pel cap? Un cop passat tot això, es despertaria? O seria el seu últim instant?

Arribat el moment el vaig tornar a mirar i li vaig veure els ulls plens de por. Mai ho podré oblidar. Em va dir: “Saps? Ara sí que començo a tenir por”. Li vaig agafar la mà fort, el vaig mirar als ulls i li vaig dir: “Tranquil, tot anirà bé, ja ho veuràs”.

ANNABEL MARTÍN DÍAZ

MANRESA

En l’adeu de la Sardà

L’Agrupació Dramàtica de Barcelona (ADB) s’afegeix i comparteix el dol per la mort de la Rosa Maria Sardà. Ella forma part d’una família que fa 6 anys ens va acollir i que havia creat la Penya Carlos Lemos: la família del Premi de Teatre Memorial Margarida Xirgu, que des d’aleshores convoca l’ADB juntament amb l’Ajuntament de Molins de Rei.

En la seva vuitena edició -era la temporada 1979-1980-, la Rosa Maria Sardà va ser escollida millor actriu per les seves interpretacions en les obres Rosa i Maria, amb textos de Bertolt Brecht, Iredynski, Mainat, Miquel Martí i Pol i Terenci Moix, i El balcó, de Jean Genet, ambdues dirigides per Lluís Pasqual.

No cal dir que aquest doble reconeixement portava implícita l’admiració del jurat per una actriu amb un registre únic capaç de captivar l’espectador. Si el premi és pogués tornar a guanyar, no dubtem que la Sardà s’hauria emportat uns quants Xirgu per les seves brillants actuacions al llarg de la seva vida professional. Perquè, més que carrera, ha sigut vida, la seva vida, el teatre.

La ronda de les Actrius, genuí passeig urbà del reconeixent escènic femení, situat en una plaça de nom Xirgu, poc cuidada tot i que la guarden -potser un xic girats d’esquena- uns quants teatres, és testimoni, esperem que per molt de temps, del nostre reconeixement a les 45 actrius premiades, entre les quals la Rosa Maria Sardà, la Sardà! Gràcies pels molts i bons moments de teatre que ens has regalat.

AGRUPACIÓ DRAMÀTICA DE BARCELONA

BARCELONA

Pandèmia i canvi climàtic

La crisi global provocada per la pandèmia del covid-19, que ha aturat el món, a banda d’haver provocat moltes víctimes innocents i una gran desmoralització de la societat, també ha generat terribles contradiccions polítiques, econòmiques i socials. Una d’elles és que, sigui per por, sigui pel que sigui, cada vegada menys gent agafa el transport públic i, particularment, el tren convencional. Això implica que augmenti un ús compulsiu del vehicle privat contaminant per fer absolutament qualsevol viatge, i això comporta una acceleració del canvi climàtic. La mobilitat sostenible i neta va perdent terreny davant de la voracitat destructiva dels combustibles fòssils. I no ens ho podem permetre. Cal que s’activin tots els protocols per revertir aquesta situació, posar-hi tots els esforços. Que la pandèmia no s’endugui també per endavant la lluita contra el canvi climàtic.

JOSEP M. LOSTE

PORTBOU