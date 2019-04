Barcelona, Gràcia i Reus destaquen en les estrenes de castells de 8

260x366 3 de 8 dels Castellers de Barcelona / @CdBCN 3 de 8 dels Castellers de Barcelona / @CdBCN

260x366 3 de 8 dels Xiquets de Reus / @Xiquets 3 de 8 dels Xiquets de Reus / @Xiquets

260x366 4 de 8 dels Castellers de la Vila de Gràcia / @cvg_cat 4 de 8 dels Castellers de la Vila de Gràcia / @cvg_cat

El darrer cap de setmana abans de la setmana santa ha servit a les colles castelleres per seguir fent passos endavant en l'evolució de la temporada. L'actuació més destacada ha estat la dels Castellers de Barcelona a Vic, on van portar els seus primers 3 de 8 i 2 de 7 de l'any. Aquests, sumats al cinquè 4 de 8 de la temporada, van completar la clàssica de vuit. En l'actuació del Mercat del Ram també hi van ser els Sagals d'Osona amb els seus primers 7 de 7 i 5 de 7 de l'any, aquest darrer també el van estrenar els Xics de Granollers.

A Gràcia, la colla local va estrenar el 4 de 8 i el 2 de 7 mentre els Moxiganguers d'Igualada van seguir rodant el carro gros a més de portar-hi el primer 5 de 7 de l'any. Per la seva banda els Castellers de Sant Cugat es van moure entre la gamma mitjana de set. La darrera colla en estrenar un castell de vuit, el 3 de 8, han estat els Xiquets de Reus el dissabte a Tarragona. La Vella va fer doblet de castells de vuit i un altre 9 de 7. Els Xiquets de Tarragona van realitzar la primera temporada del curs amb el 5 de 7 com a millor castell

En aquest dissabte i diumenge hi ha hagut fins a tres actuacions més on s'han vist castells de vuit. Els Castellers de Sants van completar els seus segons 3 de 8 i 2 de 7 de l'any. Finalment Minyons de Terrassa i Castellers de Sabadell van sumar un altre 4 de 8 del curs. Entre les altres estrenes destaquen els castells de set dels Castellers del Riberal, mentre que l'any passat en van completar nou en tota la temporada, i el 4 de 7 dels Castellers de Castellar del Vallès.