Capgrossos, Jove de Tarragona i Saballuts s'uneixen al club dels castells de vuit pisos

Els Capgrossos de Mataró descarreguen el 4d8 i acaben l'actuació fent un assaig de 4d9f / JOANA D'ARC

Tres formacions s'afegeixen aquest cap de setmana a les vuit que ja havien alçat castells de vuit pisos en el primer trimestre de l'any. Els Capgrossos de Mataró i els Castellers de Sabadell han estrenat el quatre de vuit als seus respectius locals, on han hagut d'actuar per tal de resguardar-se de la pluja que ha remullat gran part del país. La Colla Jove Xiquets de Tarragona s'ha unit al club per partida doble ja que ha aprofitat la diada d'inici de temporada dels Castellers d'Altafulla per completar tant el tres com el quatre de vuit.



Si bé la pluja ha fet acte de presència, la previsió de la major part dels organitzadors ha permès que la jornada es portés a terme sense grans canvis. Fins a vuit construccions de vuit pisos han protagonitzat el cap de setmana casteller, amb Sabadell, Altafulla i Mataró com a principals pols d'atracció.



El local dels Castellers de Sabadell ha acollit la diada del tèxtil que ha vist l'estrena del quatre de vuit de la colla local i de la clàssica de castells de vuit dels Moixiganguers d'Igualada. Els Capgrossos de Mataró, a casa, han acompanyat el seu primer carro gros de dues estructures molt diferents, el dos de set -la construcció més tècnica d'aquesta gamma- i el nou de set -un castell poc habitual pel gran nombre de castellers necessari-. Un cop finalitzada l'actuació, han aprofitat la col·laboració de la Colla Castellera Jove de Barcelona per alçar una prova de quatre de nou amb folre fins al pis de sisens. Altafulla ha vist com la Colla Vella dels Xiquets de Valls revalidava els dos bàsics de vuit. Curiosament, la formació vallenca ha triat les mateixes estructures de set pisos que els mataronins per completar una diada que han allargat fins a la quarta ronda. Al seu costat, la Colla Jove Xiquets de Tarragona ha iniciat el curs descarregant el tres i el quatre de vuit, han optat pel tres de set amb agulla com a tercera construcció.



Com és habitual, les estrenes en aquestes primeres actuacions de l'any han estat la tònica a la major part de les places castelleres. Els Nens del Vendrell i els Castellers de Sant Pere i Sant Pau han completat els seus primers dos de set de la temporada. Els Castellers de la Sagrada Família han descarregat el tres de set aixecat per sota però també el primer cinc de set, èxit que han compartit amb els Castellers de Lleida, amb els Xicots de Vilafranca i amb la Colla Jove de Barcelona, que s'apuntava el més matiner del seu historial. Els Castellers de Cerdanyola i els Bordegassos de Vilanova han portat a plaça els seus primers quatres de set amb agulla del curs, mentre que els Castellers de Mallorca han estrenat el tres de set i els d'Altafulla el dos de sis.



Altafulla - Diada d'inici de temporada

Castellers d'Altafulla: 2d6, 3d6a, 3d6, id P4, P4

Colla Vella dels Xiquets de Valls: 3d8, 4d8, 9d7, 2d7, 2 P5, 2 P4

Colla Jove Xiquets de Tarragona: 4d8, 3d7a, 3d8, 3 P5, 3 P4

Xicots de Vilafranca: id 5d7, 5d7, 4d7a, 3d7, P5, 2 P4



Sabadell - Diada del Tèxtil

Castellers de Sabadell: 2 P4, 4d8, 7d7, 5d7, V5

Moixiganguers d'Igualada: 3d8, 4d8, 2d7, V5

Castellers de la Sagrada Família: 5d7, 3d7xs, 3d7, 2 P4

Castellers de Cerdanyola: 4d7, 3d7a, 4d7a, P5



Mataró - Diada del local

Capgrossos de Mataró: 2d7, 4d8, 9d7, 5d7, 5 P4

Colla Castellera Jove de Barcelona: 4d7, 5d7, 3d7, 2d6, P5, 2 P4